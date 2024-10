Hallo zum "eMobility Update"! Auf dem traditionsreichen Autosalon in Paris gibt's diese Woche nicht nur neue Autos aus Frankreich, sondern auch eines aus Ingolstadt: Nämlich den Audi Q6 Sportback e-tron. Und den elektrischen Neuling aus Ingolstadt schauen wir uns heute mal genauer an! Den regulären Q6 e-tron hat Audi bereits vor einem halben Jahr in seinem Stammwerk in Ingolstadt vorgestellt. Das SUV ist das erste Audi-Modell auf Basis der neuen ...

