RIYADH, Saudi-Arabien, Oct. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Fahad National Centre for Children's Cancer (KFNCCC), das gemeinsam mit dem King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) den Mittelpunkt fortschrittlicher medizinischer Maßnahmen im Bereich der pädiatrischen Onkologie in Königreich Saudi-Arabien bildet, hat sich in Saudi-Arabien und dem Mittleren Osten einen Namen in der Gesundheitsbranche gemacht. Seit seiner Gründung im Jahr 1997 hat sich das Center zu einem Hoffnungsträger für medizinische Innovationen entwickelt. Das Center, das in ein umfassendes therapeutisches Umfeld mit fortschrittlicher klinischer Versorgung und spezialisierter Forschung eingebettet ist, hat das Ziel, jährlich für mehr als 500 neue Fälle Behandlungen bereitzustellen, und führt jedes Jahr 150 Stammzellentransplantationen durch. Hierbei wird eine qualitative Exzellenz in der Anwendung der neuesten Behandlungsverfahren und Technologien an den Tag gelegt, die mit den weltweit besten medizinischen Einrichtungen vergleichbar ist.

Als regional führendes Center werden jährlich etwa 150 Transplantationen im Rahmen des Programms für pädiatrische Stammzellentransplantation (SCT) durchgeführt. Über die vergangenen zwei Jahrzehnte führte das Center mehr als 3.162 Transplantationen durch, 24 % davon unter Anwendung alternativer Methoden - durch Stammzellen von nicht verwandten Spendern, haploidentische Transplantationen von verwandten Spendern oder Nabelschnurblut -, um innovative medizinische Lösungen für Kinder ohne passenden Spender in der Familie zu ermöglichen. Dies stellt einen Rettungsanker für Kinder dar, die von bislang unheilbaren Erkrankungen wie Leukämie, Knochenmarkinsuffizienz und genetischen Erkrankungen betroffen waren. Das Center mit seinen komplexen Behandlungsmethoden ist in Saudi-Arabien angesiedelt und für Kinder aus Saudi-Arabien und den Golfstaaten zugänglich, sodass weniger medizinische Reisen ins Ausland erforderlich sind.

Im Rahmen seiner fortlaufenden Maßnahmen für die lokale Bereitstellung fortschrittlicher Behandlungen im Königreich Saudi-Arabien hat das Center erfolgreich eine fortschrittliche T-Zell-Engineering-Therapie zur Behandlung von akuter lymphoblastischer Leukämie eingeführt, mit der in den vergangenen vier Jahren rund 30 Patientinnen und Patienten behandelt wurden. Seit 2019 hat das Center überdies in Zusammenarbeit mit der Augenklinik King Khaled Eye Specialist Hospital 31 Fälle von Retinoblastomen durch sein intraarterielles Chemotherapieprogramm behandelt. Darüber hinaus wurden seit 2020 vier Fälle mit einem hochriskanten Neuroblastom durch Strahlentherapie behandelt. Diese Erfolge spiegeln das Engagement des Centers für die Bereitstellung einer umfassenden medizinischen Versorgung von Kindern mit komplexen Erkrankungen wider.

Die Behandlungsergebnisse des Centers mit einer Überlebensrate von 90 % für akute lymphatische Leukämie und 95 % für Nephroblastome sind bemerkenswert. Die Gesamtüberlebensrate für Patientinnen und Patienten mit verschiedenen Tumoren liegt bei 88 %, was die Qualität der bereitgestellten Gesundheitsversorgung unter Beweis stellt und Patientinnen und Patienten wie auch deren Familien Grund zur Hoffnung gibt, dass komplexe Erkrankungen überstanden werden können und die Rückkehr in ein normales Leben möglich ist.

Das KFNCCC integriert eine fortschrittliche klinische Versorgung mit spezialisierter Forschung in ein umfassendes Umfeld, das die direkte und effektive Anwendung der neuesten Behandlungsmethoden ermöglicht. Dank der Unterstützung durch ein weit reichendes Netzwerk renommierter internationaler Partnerschaften - einschließlich der Children's Oncology Group (COG), dem Center for International Blood and Marrow Transplant Research (CIBMTR) und der European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) - bietet das Center Patientinnen und Patienten Zugang zu den neuesten Behandlungsmethoden und klinischen Studien, während es seine Position als eine globale medizinische Anlaufstelle im Bereich der pädiatrischen Onkologie weiter ausbaut.

Das KFSHRC wurde zum zweiten Mal in Folge als bestes akademisches Medizinzentrum im Nahen Osten und in Afrika und auf Platz 20 unter den 250 besten akademischen Medizinzentren weltweit eingestuft und im Ranking von Brand Finance 2024 als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Außerdem wurde es im selben Jahr als eines der 250 besten Krankenhäuser der Welt aufgeführt und vom Newsweek Magazine in die Liste der "World's Best Smart Hospitals" für 2025 aufgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.kfshrc.edu.saoder kontaktieren Sie unser Medienteam via mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

