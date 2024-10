Zunächst schwach, jetzt im Plus: Die Evotec Aktie vollzieht im Handelsverlauf am Mittwoch hoch interessante Entwicklungen. Mit dem Kursrutsch auf 5,105 Euro am Vormittag und dem Abprall nach oben bestätigt die Biotech-Aktie wichtige charttechnische Unterstützungen am Baissetief bei 5,06 Euro. Aktuell liegt die Evotec Aktie im XETRA-Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...