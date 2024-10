Vaduz (ots) -Am Mittwoch, 16. Oktober 2024, nahm Regierungschef Daniel Risch an der Smart Country Convention (SCCON) in Berlin teil. Die SCCON ist das führende Event für den digitalen Staat und öffentliche Dienste unter der Schirmherrschaft des Bundesinnenministeriums Deutschlands.Regierungschef Daniel Risch war eingeladen, an der SCOON in Berlin eine Keynote zum Thema "Smart Country Liechtenstein" zu halten. In seiner Rede nahm er die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf eine kurze Zeitreise in eine Zeit, in der technologischer Fortschritt praktisch alles verändert hatte: die Zeit der Industrialisierung. Er verglich diese mit der Digitalisierung von heute und stellte klar: "Die Digitalisierung ist nicht das Ende der Arbeit, sondern der Anfang einer neuen Art zu arbeiten." In seiner 15-minütigen Rede gab er den Anwesenden auch sehr konkrete Einblicke, was bezüglich Digitalisierung in Liechtenstein alles geschehen ist, wo Liechtenstein heute steht und was gerade umgesetzt wird.Neben seiner Keynote tauschte sich Daniel Risch mit einzelnen Ausstellern und den Vertretern des Gastlandes Lettland aus. Regierungschef Risch setzt seinen Aufenthalt in Deutschland heute und morgen in Hamburg und Kiel fort.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenSimon Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 64 47simon.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100924767