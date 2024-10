Wer hätte das gedacht? Im Crash-Monat Oktober jagt ein Allzeithoch das nächste. Der DAX markierte am Montag bei 19.518 Zählern und am Dienstag bei 19.634 Zählern neue Höchststände. Damit rückt die Marke von 20.000 in greifbare Nähe. Allzeithochs erreichten am Montag ebenfalls der Dow Jones bei 43.130 und der S&P500 bei 5.860 Zählern. ...

