PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen haben am Mittwoch unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Der EuroStoxx 50 wurde von der Schwäche des Schwergewichts LVMH belastet und schloss 0,77 Prozent im Minus mit 4.908,71 Punkten. Tags zuvor hatte der Eurozonen-Leitindex noch deutlicher unter dem Kursrutsch von ASML gelitten, einem weiteren schwergewichteten Indexmitglied.

Dagegen hielt sich der Kursrückgang beim schweizerischen SMI zur Wochenmitte erneut in Grenzen: Er verabschiedete sich 0,21 Prozent tiefer mit 12.193,07 Zählern aus dem Handel. Der britische FTSE 100, der sich am Dienstag ebenfalls vergleichsweise gut gehalten hatte, legte am Mittwoch um 0,97 Prozent auf 8.329,07 Punkte zu. Ihn stützte die Erholung der Öl- und Rohstoffwerte nach den jüngsten Abgaben./gl/he

FR0000121014, EU0009658145, NL0010273215, CH0009980894, GB0001383545