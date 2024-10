DJ XETRA-SCHLUSS/DAX mit Verschnaufpause nach Rekordhoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch geschlossen. Nach dem neuen Rekordhoch am Vortag fehlten frische Impulse, Anleger auf diesem Niveau für Käufe zu begeistern. Der DAX ging 0,3 Prozent niedriger bei 19.433 Punkten aus dem Handel. Die gestartete Berichtssaison lieferte für die Einzelwerte die Impulse.

Ansonsten gab es Übernahme-Interesse in der zweiten Reihe. Dazu hieß es von Jefferies, "insbesondere im Small- und Mid-Cap-Bereich liegen die Bewertungen oft auf historischen Tiefständen, angesichts der allgemeinen Stimmung über Deutschlands Zukunft als Industriestandort". Am Donnerstag steht zudem die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda. Hier wird fest davon ausgegangen, dass die EZB die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte senkt und auch in Zukunft datenabhängig entscheiden wird. Alles andere wäre eine Überraschung. Aber ob dies reicht, den DAX weiter nach oben zu schieben, bleibt abzuwarten, hieß es.

Adidas schwach

Für die Aktie von Adidas ging es um 6,3 Prozent nach unten, nachdem der Sportartikel-Hersteller am Vorabend seine Prognose angehoben hatte. Hier wurde an der Börse bemängelt, dass die Prognose nun dort liege, wo der Konsens der Analysten sie im Vorfeld bereits sah - und damit keine positive Überraschung lieferte. Die Analysten der Deutschen Bank stellten heraus, dass die Betriebskosten im Vergleich zu einem stabilen ersten Halbjahr im dritten Quartal um rund 5 Prozent gestiegen seien. Zudem berichtete LVMH als Hersteller von Luxusgütern, dass der kurzfristige Ausblick verhalten bleibe, da unklar sei, ob die Nachfrage in China ihren Tiefpunkt erreicht habe und ob sich das Wachstum in den USA und Europa beschleunige.

Ebenfalls schwach tendierte die Aktie von Sartorius (-4,0%), nachdem der Schweizer Wettbewerber Tecan die Prognose für das laufende Jahr deutlich zusammengestrichen hatte. Nach dem Kursrutsch am Vortag ging es für die Aktie von Nagarro um 17,5 Prozent nach oben. Der IT-Dienstleister bestätigte Gespräche über ein mögliches Übernahmeangebot. Wie das Unternehmen mitteilte, spricht es im Zuge der Evaluierung strategischer Option "mit bestimmten Interessenten" darüber, Nagarro von der Börse zu nehmen. Zu den Optionen zähle auch ein öffentliches Übernahmeangebot.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 19.432,81 -0,3% +16,11% DAX-Future 19.566,00 -0,4% +11,55% XDAX 19.438,98 -0,2% +15,93% MDAX 27.065,27 +0,5% -0,27% TecDAX 3.392,20 -0,0% +1,64% SDAX 13.924,47 +0,6% -0,26% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,16 +41 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 13 27 0 2.995,9 52,8 71,2 MDAX 31 19 0 381,5 23,1 29,1 TecDAX 15 14 1 807,9 17,5 22,8 SDAX 37 27 6 108,9 6,2 8,9 ===

