Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte eine Verschnaufpause gegönnt. Nach einem starken Start in die laufende Börsenwoche gab der Leitindex SMI am Mittwoch nach und fiel knapp unter die Marke von 12'200 Punkten. Vor dem reich befrachteten Donnerstag hätten sich viele Investoren in Zurückhaltung geübt, hiess es im Handel. Der nächste Zinsentscheid der Europäische Zentralbank (EZB) sowie zahlreiche Unternehmen mit Geschäftszahlen ...

