Mladá Boleslav (ots) -› Mehr als 50 Studierende der Prague School und anderer Bereiche des gemeinnützigen Bildungsinstituts aus aller Welt beteiligten sich am Programmierwettbewerb› Das deutsche Team Škodars gewann mit einem Projekt zur Implementierung einer Reichweitenkarte für Elektroautos zwischen Ladevorgängen› Automobilhersteller sieht konsequente Digitalisierung und IT-Technologien als Schlüssel zur erfolgreichen TransformationDas gemeinnützige Bildungsinstitut 42 Prague hat seinen ersten internationalen Hackathon veranstaltet. Vom 11. bis 15. Oktober entwickelten Programmierteams aus mehreren Ländern innovative Ideen und Lösungen für die Apps Škoda Connect und MyŠkoda. Das Siegerteam Škodars vom deutschen Campus 42 Heilbronn wurde für sein Projekt einer 'Interaktiven Reichweitenkarte für Elektrofahrzeuge nach dem Laden' ausgezeichnet. Der jüngste Hackathon reihte sich in mehrere ähnliche Events ein, bei denen Programmierer auf Einladung von Škoda Auto digitale Lösungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und IT kreiert hatten.Holger Peters, Škoda Auto Vorstand für Finanzen, IT und Legal Affairs, erklärt: "Innovative digitale Services spielen eine entscheidende Rolle für die Verbesserung der gesamten Kundenerfahrung im Fahrzeug und seinem Umfeld. Deswegen legen wir so großen Wert auf unsere digitalen Plattformen und Apps. Dabei geht es nicht bloß um eine integrierte und intuitive Nutzererfahrung: Wir wollen unseren Kunden immer ein gewisses Extra bieten wie beispielsweise unsere Pay-to-Park- oder Pay-to-Fuel-Services. Ich gratuliere den Gewinnern der Veranstaltung und danke allen Teilnehmenden des Hackathons für ihre Kreativität und ihre fantasievollen Lösungen."Wettbewerb richtete sich an den Ausbildungsgrundsätzen des gemeinnützigen Bildungsinstituts 42 Prague ausDer erste internationale Hackathon des gemeinnützigen Bildungsinstituts 42 Prague setzte auf eine persönliche Herangehensweise, Kreativität und Zusammenarbeit. Mehr als 50 Spezialisten der Prager Niederlassung und anderer Standorte des weltweiten 42 Networks nahmen am Wettbewerb teil, darunter Teams aus Barcelona, Madrid, Malaga, Heilbronn, Paris und Rom sowie aus Gyeongsan in Südkorea und Abu Dhabi, Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate.Die Aufgabenstellung gestaltete sich offen. Zielsetzung war es, die Funktionalitäten und Optionen der Apps Škoda Connect und MyŠkoda zu optimieren. Die Teilnehmer fanden sich in drei bis fünf Personen starken Teams zusammen und erhielten Unterstützung durch erfahrene Experten von Škoda Auto. Eine Jury bewertete anschließend die Ergebnisse. Sie bestand aus Škoda Auto Vertretern, die für die Entwicklung der Apps MyŠkoda und Škoda Connect sowie weiterer Konnektivitäts- und Infotainment-Anwendungen verantwortlich sind.Das Siegerteam Škodars stammt aus der deutschen Programmierschule 42 Heilbronn. Ihr Projekt thematisierte eine interaktive Karte, welche die aktuelle elektrische Reichweite berücksichtigt. Nutzer von Škoda Connect und MyŠkoda Apps können damit in Echtzeit die Reichweite und die damit noch mögliche Strecke bei aktuellem Stromverbrauch sehen und so effizient den nächsten Ladestopp planen.Das gemeinnützige Institut 42 Prague ist Teil eines globalen AusbildungsnetzwerksIm Jahr 2022 hat Škoda Auto die gemeinnützige Einrichtung 42 Prague als dritten Ableger eines Ausbildungsnetzwerks des Volkswagen Konzerns gegründet. Allein in diesem Jahr nahmen rund 500 potenzielle Bewerber an vier einmonatigen Bootcamps teil - 210 erhielten einen Platz, mehr als je zuvor. Das Netzwerk dieser Ausbildungsstätten umfasst nun 54 Campus in 31 Ländern weltweit, unter anderem auf dem amerikanischen Kontinent, in Afrika, Asien und Australien. Insgesamt zählt es über 21.000 Studierende.