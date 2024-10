Airbus steht vor einem massiven Stellenabbau in seiner Verteidigungs- und Raumfahrtsparte. Das Unternehmen plant, rund 2.500 Arbeitsplätze zu streichen, was auf Kostendruck und schwierige Marktbedingungen in diesem Segment hinweist. Doch wie reagiert der Aktienmarkt auf diese Neuigkeiten?Stellenabbau im Verteidigungs- und Raumfahrtsektor Am 12. Oktober 2024 gab Airbus bekannt, dass in der Verteidigungs- und Raumfahrtsparte etwa 2.500 Stellen ...

