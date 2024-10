NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla auf "Outperform" belassen. Die US-Absatzzahlen für Elektroautos im dritten Quartal untermauerten seine Sicht, dass das erste Quartal wahrscheinlich ein Wendepunkt gewesen sei und dass 2024 die Talsohle erreicht sein sollte, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Tesla habe erstmals im laufenden Jahr gegenüber dem Vorjahr zugelegt, da der Cybertruck und das Model 3 die Schwäche beim Model Y kompensiert hätten. General Motors sei angesichts des mehr als verdoppelten Absatzes der Lichtblick im Sektor./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2024 / 13:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2024 / 13:41 / EDT





ISIN: US88160R1014

