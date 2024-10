Osnabrück (ots) -Die Deutsche Verkehrswacht (DVW) rät Eltern dringend davon ab, ihre Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen. Präsident Kurt Bodewig sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ): "Diese Form des Schulwegs wird gewählt, weil sie bequem ist. Aber sogenannte Elterntaxis sind vor allem eine Gefährdung und führen zu mehr Unfällen." Vor Schulen sollte deshalb ein absolutes Halterverbot gelten.Laut Bodewig sind Kinder nach einem intensiven Schulwegtraining in den meisten Fällen bereits ab der ersten Klasse so weit, alleine zur Schule zu gehen. Die Verkehrswacht stellt jedoch fest, dass sich Kinder seit der Corona-Pandemie immer weniger und schlechter bewegen können. "Kinder zeigen immer öfter motorische Defizite. Das stellen wir bereits in den Kitas fest." Sie würden sich zu viel zu Hause aufhalten, kaum bewegen und nicht mehr in der alten Form spielen. "Schon einfache Bewegungen wie Rückwärtsgehen können dann Schwierigkeiten bereiten", so Bodewig zur NOZ.Laut dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) wird mittlerweile jedes vierte Grundschulkind von den Eltern zur Schule gebracht - für die Verkehrswacht ein nicht hinnehmbarer Zustand. "Je mehr Eltern ihre Kinder zur Schule bringen, desto gefährlicher ist die Situation", sagte Bodewig.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5888545