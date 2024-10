Beide Programme demonstrieren die Fähigkeit von Exscientia, hochdifferenzierte, potenziell erstklassige Moleküle zu entwerfen

Exscientia erhält für das Erreichen dieser Meilensteine ??15 Millionen US-Dollar und hat Anspruch auf zusätzliche Meilensteinzahlungen in Höhe von über 600 Millionen US-Dollar für diese beiden Programme sowie Lizenzgebühren im hohen einstelligen bis mittleren Zehnerbereich

Drei Programme der Partnerschaft haben inzwischen erste Meilensteine ??mit mehreren weiteren Fortschritten in früheren Stadien erreicht

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) gab heute die Weiterentwicklung von zwei weiteren Entwicklungsprogrammen im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit Sanofi bekannt, wobei Exscientia Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt 15 Millionen US-Dollar erhält. Beide am weitesten entwickelten Verbindungen haben die Anforderungen des Produktprofils erfüllt, die sowohl von Exscientia als auch Sanofi festgelegt wurden, um einen Übergang in die Leadoptimierungsphase im Rahmen der Zusammenarbeit zu ermöglichen. Beide Programme weisen zudem ein hohes Maß an Differenzierung im frühen Profiling auf und verfügen über das Potenzial, erstklassige Vermögenswerte zu erzielen.

"Wir freuen uns, die Weiterentwicklung dieser Programme bekannt zu geben. Dies ist ein Beweis für unsere gleichbleibende Fähigkeit, Wirkstoffe zu entwickeln, die komplexe Probleme lösen", so David Hallett, Ph.D., Interim CEO und Chief Scientific Officer von Exscientia. "Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Sanofi, um diese Programme in Richtung Entwicklung voranzutreiben und letztendlich zusammenzuarbeiten, um den Patienten potenzielle neue Behandlungsmöglichkeiten mit dringendem medizinischen Bedarf zur Verfügung zu stellen."

Exscientia wird insgesamt 15 Millionen US-Dollar für das Erreichen dieser Meilensteine erhalten. Die Zahlung wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 bei Exscientia eingehen, spiegelt sich in den Mittelzuflüssen aus den Partnerschaften wider und wird über die Dauer der Zusammenarbeit als Umsatz erfasst. Für diese beiden Programme ist Exscientia außerdem berechtigt, zusätzliche vorkommerzielle Meilensteinzahlungen von über 300 Millionen US-Dollar, kommerzielle Meilensteine von über 300 Millionen US-Dollar und gestaffelte Lizenzgebühren auf Produktverkäufe, die von hohen einstelligen Werten bis hin zu mittleren Zehner-Werten reichen, abhängig vom Erreichen bestimmter festgelegter Meilensteine ??in Forschung, Entwicklung und Regulierung sowie kommerzieller Meilensteine zu erhalten.

Über Exscientia

Exscientia ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das auf dem Gebiet der Arzneimittelentwicklung tätig ist und sich für die schnellere Entwicklung wirksamerer Medikamente für Patienten einsetzt. Exscientia kombiniert Präzisionsdesign mit integrierten Experimenten, um möglichst effizient die bestmöglichen Arzneimittel zu finden und zu entwickeln. Wir agieren an den Schnittstellen zwischen menschlichem Erfindergeist, künstlicher Intelligenz (KI), Automatisierung und physikalischer Technik und haben als erstes Unternehmen, das mittels KI entwickelte niedermolekulare Wirkstoffe in das klinische Umfeld gebracht hat, Pionierarbeit beim Einsatz von KI in der Arzneimittelforschung geleistet. Wir haben eine interne Pipeline mit dem Schwerpunkt Onkologie entwickelt, während sich unsere Partner-Pipeline auf viele andere Therapiebereiche erstreckt. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch diesen neuen Ansatz bei der Entwicklung von Arzneimitteln die zugrunde liegende Ökonomie der Arzneimittelforschung verändern und die besten wissenschaftlichen Ideen schnell zu Medikamenten für Patienten weiterentwickeln können.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns auf www.exscientia.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn @ex-scientia und X @exscientiaAI.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "antizipiert", "glaubt", "erwartet", "beabsichtigt" und "prognostiziert" oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über die weitere Entwicklung der beiden Programme im Rahmen der Zusammenarbeit mit Sanofi, einschließlich der Weiterentwicklung der Produktkandidaten durch Optimierung und Einführung in der Klinik; der Entwicklung erstklassiger Therapien, die ungedeckten medizinischen Bedarf in den Bereichen Entzündung und Onkologie decken; Erwartungen und Vorteile im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit Sanofi, einschließlich der Entwicklung weiterer Molekülprogramme und der Schaffung zusätzlichen Potenzials für künftige Meilensteinzahlungen sowie die Fähigkeit der Technologie von Exscientia, Verbindungen zu entwickeln, um wirksamere Medikamente für Patienten zu schaffen. Solche Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich solcher, die sich auf Folgendes beziehen: die Einleitung, den Umfang und den Fortschritt der geplanten und laufenden präklinischen Studien und klinischen Studien von Exscientia und seinen Partnern und die Auswirkungen auf die Kosten dieser Studien; klinische, wissenschaftliche, regulatorische und technische Entwicklungen; die Entwicklung und Einführung neuer Technologien und Einrichtungen; den Prozess der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Produktkandidaten, die für den Einsatz als Humantherapeutika sicher und wirksam sind, und das Bestreben, ein Unternehmen um solche Produktkandidaten herum aufzubauen; und den Prozess der Gründung eines gemeinsamen Unternehmens mit Recursion Pharmaceuticals und die anschließenden Aktivitäten eines solchen gemeinsamen Unternehmens. Angesichts dieser Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderer Risiken und Unwägbarkeiten, die im Abschnitt "Risikofaktoren" und in anderen Abschnitten des Jahresberichts von Exscientia auf Formular 20-F, der am 21. März 2024 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, und in anderen Unterlagen, die Exscientia von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht (die unter https://www.sec.gov/ verfügbar sind), können die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erörterten Ereignisse und Umstände möglicherweise nicht eintreten, und die tatsächlichen Ergebnisse von Exscientia könnten erheblich und nachteilig von den erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen von Exscientia die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung der Geschäftsführung widerspiegeln, basieren diese Aussagen ausschließlich auf Fakten und Faktoren, die dem Unternehmen derzeit bekannt sind. Investoren werden daher davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Exscientia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

