Singapur (ots/PRNewswire) -Technosoft Automotive freut sich, die Technosoft Automotive Days 2024 anzukündigen, eine exklusive Online-Veranstaltung, die vom 19. bis zum 21. November 2024 geplant ist. Die Veranstaltung richtet sich an Automobilhersteller und -händler und legt den Schwerpunkt auf den Fortschritt der digitalen Transformation im Automobilhandel. Es werden modernste Lösungen wie Microsoft Copilot, KI-Innovationen und die neue Plattform Yana DMS 7.0 vorgestellt.An der Veranstaltung werden viele Experten und Branchenführer teilnehmen, darunter Fredy Tandiary (Geschäftsführer von Technosoft Automotive), John Reed (Leiter für globale Lösungen bei Microsoft) und Jonathan Vargas Ruiz (Direktor bei ABeam Consulting). Spezielle Gastredner von General Motors und Gateway werden ebenfalls ihre wertvollen Erkenntnisse weitergeben.In seiner Eröffnungsrede wird Fredy die sich schnell entwickelnde Landschaft des Automobilhandels untersuchen und dabei feststellen: "Die digitale Transformation zu forcieren, ist unerlässlich, um in der Zukunft des Automobilhandels erfolgreich zu sein." Er wird erörtern, wie Veränderungen im Kundenverhalten und die Nachfrage nach personalisierten Erfahrungen die Branche neu gestalten, und dabei hervorheben, wie die Yana Automotive Solution, die von Microsoft Copilot unterstützt wird, es OEMs und Händlern ermöglicht, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und den sich weiterentwickelnden Kundenerwartungen gerecht zu werden."Die Automobilbranche befindet sich an einem kritischen Punkt, und die Nutzung von KI-Innovationen wie Microsoft Copilot wird für das zukünftige Wachstum von entscheidender Bedeutung sein", erklärte John von Microsoft. In seiner Sitzung wird er untersuchen, wie Branchenführer die Kundenerfahrung in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Kundendienst verbessern. Er ist davon überzeugt, dass Unternehmen durch Investitionen in Organisationsentwicklung und Spitzentechnologien neue Chancen nutzen und in einer sich schnell verändernden Umgebung die Nase vorn haben können."Die Zukunft des Automobilhandels hängt von der Fähigkeit ab, durch digitale Lösungen personalisierte Erfahrungen zu bieten", bemerkte Jonathan von ABeam Consulting. In seinem Vortrag mit dem Titel "The Rise of Digital Touchpoints in the EV Era" (Der Aufstieg digitaler Kontaktpunkte im Zeitalter der Elektrofahrzeuge) wird er betonen, dass es nicht mehr ausreicht, einfach nur hochwertige Produkte herzustellen. Unternehmen müssen innovative Wege finden, um ihren Kunden durch digitale Lösungen und optimierte Vertriebsprozesse einen Mehrwert zu bieten.Die Veranstaltung bietet ein dynamisches Programm mit Live-Demonstrationen, exklusiven Produkteinführungen und regionalen Veranstaltungen in den jeweiligen Landessprachen. Die Teilnehmer werden die Gelegenheit haben, die innovativen Lösungen Yana 7.0 und Copilot AI kennenzulernen. Gateway und General Motors werden auch über Erfahrungen mit dem Yana Dealer Management System (DMS), Fahrzeug-E-Commerce und KI-gesteuerter Händlertransformation berichten und zeigen, wie führende Automobilhersteller das Einkaufserlebnis für Kunden verbessern und die betriebliche Effizienz steigern.Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und laden Sie die Broschüre für weitere Informationen herunter.[TSAD24 Veranstaltungsanmeldung] (https://bit.ly/TechnosoftAutomotiveDays2024EventRegistration)