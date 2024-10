Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung 17.10.2024, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz Sensirion lanciert den bisher kosteneffizientesten Temperatursensor





Der STS4L ist die jüngste Ergänzung der STS4x-Temperatursensor-Serie von Sensirion und die ideale Lösung für kosten- und platzsensible Anwendungen. Mit angepasster Genauigkeit bietet er höchste Leistung und herausragende Lieferzeiten.



Stäfa, Schweiz - Der STS4L ist ein volldigitaler, äusserst kosteneffizienter Temperatursensor, der speziell für kosten- und platzsensible Anwendungen entwickelt wurde und eine Genauigkeit von ±0.4 °C bietet. Er verfügt über eine verbesserte Signalverarbeitung, drei unterschiedliche I²C-Adressen sowie Kommunikationsgeschwindigkeiten von bis zu 1 MHz. Mit einer Gröse von lediglich 1.5 × 1.5 × 0.5 mm lässt er sich leicht in eine Vielzahl von Anwendungen integrieren und ist dank seines weiten Versorgungsspannungsbereichs und seines geringen Stromverbrauchs ideal für batteriebetriebene Designs.



Der in der Schweiz entwickelte und hergestellte Sensor ist durch sein SMD-Design und die Tape & Reel-Verpackung für die einfache Integration in Serienanwendungen optimiert. Der Sensor zeichnet sich durch einen hohen Signal-Rausch-Abstand und hohe Prozessstabilität aus und hat sich mit seiner langfristigen Zuverlässigkeit und Stabilität bewährt. Insgesamt bietet der STS4L eine unvergleichliche Kosteneffizienz bei gleicher Leistung wie ähnliche Sensoren auf dem Markt.



«Der STS4L ermöglicht dank seiner angepassten Genauigkeit, der kompakten Grösse und der aussergewöhnlichen Kosteneffizienz eine Vielzahl neuer Anwendungen», so Manuel Moriano, Product Director Temperature and Humidity Sensors bei Sensirion. «Dadurch können wir den Anforderungen verschiedener Märkte gerecht werden, von Wearables bis zu Smart-Home-Geräten, bei denen Platz- und Kostenbeschränkungen zentral sind.» Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Produktseite

Auf einen Blick - der Temperatursensor STS4L: Miniaturisierter Formfaktor (1.5 × 1.5 × 0.5 mm)

Äusserst kosteneffizient

Genauigkeit: ±0.4 °C

Versorgungsspannung 0.4 µA

Bei Vertriebspartnern erhältlich

Über Sensirion - Experts for smart sensor solutions Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com. Zusatzmaterial zur Meldung:



