Fund Das ursprüngliche Ziel von 1,5 Mrd. Euro wurde übertroffen; die beschafften Mittel sind 80% höher als bei dem zuletzt aufgelegten BlackFin Financial Services Fund III

Mit dem Closing von Fund IV erhöht sich das gesamte verwaltete Vermögen auf 4 Milliarden Euro

Der Fund IV hat bereits zwei Investitionen getätigt

BlackFin Capital Partners, der europäische Spezialist für Finanzdienstleistungen, gibt das endgültige Closing seines BlackFin Financial Services Fund IV in Höhe von 1,8 Milliarden Euro bekannt. Der neue Fonds profitiert von der starken Nachfrage institutioneller Anleger aus Europa (45%), den USA (45%) und Asien (10%) und übertrifft sein ursprüngliches Ziel von 1,5 Mrd. Euro deutlich. Damit verfügt die Private-Equity-Gesellschaft in diesem Fonds über ein um 80% höheres Investitionsvolumen als bei seinem Vorgänger, dem BlackFin Financial Services Fund III mit einem Closing von 985 Mio. Euro. Der Fonds wurde von bestehenden BlackFin-Investoren mit einer Wiederbeteiligungsquote der Altinvestoren von 100% sowie 25 neuen Investoren unterstützt. BlackFin verfügt über eine weltweite Basis von Investoren mit sehr unterschiedlichen Profilen, darunter Pensionskassen, Staatsfonds, Dachfonds, Versicherungsgesellschaften und Family Offices.

Mit dem Closing von Fund IV erhöht sich das von BlackFin verwaltete Gesamtvermögen für seine komplementären Buyout- und FinTech-Strategien auf 4 Milliarden Euro. Damit festigt BlackFin seine Position als Europas führender Private-Equity-Investor im Finanzdienstleistungssektor. Mit über 110 Transaktionen seit seiner Gründung im Jahr 2009 ist BlackFin der bei weitem aktivste Investor in diesem Sektor in Europa.

Der Fund IV wird die differenzierte Investitionspolitik von BlackFin in Asset-Light-Segmenten fortsetzen. Makler- und Versicherungsplattformen, unabhängige Vermögensverwalter, Asset Manager, Akteure im Zahlungsverkehr und Anbieter von Finanz- oder Backoffice-Software profitieren von einem besonders günstigen Umfeld. Dieses trägt dem steigenden Beratungsbedarf der Verbraucher von Finanzprodukten, der Entwicklung neuer Technologien und der sich ändernden Regulierung Rechnung. BlackFin konzentriert sich auf Primärtransaktionen, bei denen das Unternehmen als maßgeblicher Finanzsponsor fungiert und eine einzigartige operative Begleitung bietet. Diese außerbörslichen Transaktionen sind eine der besonderen Kompetenzen von BlackFin, ebenso wie die Durchführung sehr komplexer «Carve-outs» von großen Finanzinstituten.

Der neue Fonds hat bereits erste Investitionen in OpGroen, einen Carve-out des Privatversicherungsgeschäfts von Aon Netherlands, getätigt und wird bald in IBS Capital Allies investieren, einen führenden unabhängigen Vermögensverwalter, der ein Vermögen von 5 Milliarden Euro verwaltet.1

Seit dem Closing von Fund III im Jahr 2019 hat BlackFin massiv in seine Plattform investiert. Es wurden neue Büros in London und Amsterdam eingerichtet, um die europäische Präsenz von BlackFin auszubauen. Aktuell werden 50 Mitarbeiter, darunter neun Partner, in fünf Büros beschäftigt. 2022 hat das Unternehmen außerdem das Closing seines zweiten, speziell auf FinTech ausgerichteten Risikokapitalfonds erreicht. Der BlackFin Tech II verfügt über 390 Millionen Euro Kapital und ist damit der größte auf FinTech ausgerichtete B2B-Fonds in Europa.

Laurent Bouyoux, Präsident und Gründungspartner von BlackFin, sagte:

«Wir haben BlackFin 2009 mit der Überzeugung gegründet, dass die Transformation des europäischen Finanzsektors hin zu einem kompetitiveren Umfeld überfällig war und dass unabhängige Unternehmen direkt mit den etablierten Anbietern konkurrieren oder zu deren Dienstleistern werden. 15 Jahre später hat sich unsere Investitionsthese mit einem der besten Track-Records in Europa und einer weltweiten Basis von hochkarätigen Investoren voll und ganz bewahrheitet. Wir sind stolz darauf, diesen entscheidenden Schritt für unsere Investoren getan zu haben und danken ihnen für ihre treue und wachsende Unterstützung. Mit dem Fund IV werden wir unverändert die Strategie verfolgen, die auch die Vorgängerfonds so erfolgreich gemacht hat.»

BlackFin Capital arbeitete im Bereich der internationalen Kapitalbeschaffung mit Rede Partners zusammen, mit Jasmin Capital betreffend die institutionellen Investoren in Frankreich und mit der Kanzlei Willkie Farr Gallagher LLP betreffend die rechtlichen und regulatorischen Aspekte.

Über BlackFin Capital Partners

BlackFin Capital Partners wurde 2009 gegründet und ist eine unabhängige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Finanzdienstleistungen in Europa spezialisiert hat. BlackFin befindet sich im Besitz und unter der Leitung seiner neun Partner, die seit vielen Jahren gemeinsam als Führungskräfte, Manager und Investoren in der europäischen Finanzindustrie tätig sind. Das Team besteht aus insgesamt 50 Investmentprofis in den Büros von Paris, Brüssel, Amsterdam, Frankfurt und London.

Unterstützt von führenden institutionellen Investoren in Europa, Nordamerika und Asien, verwaltet BlackFin Capital Partners über seine Risikokapital- und Buyout-Fonds ein Gesamtvolumen von über 4 Milliarden Euro.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://www.blackfin.com/

1 Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der niederländischen Zentralbank und der niederländischen Finanzmarktbehörde.

