Die Erholung des US-Dollars setzte sich am Mittwoch fort. Er baute seine Gewinne den sechsten Tag in Folge aus und erreichte neue Zweimonatshochs, obwohl die globalen Renditen weiter fielen. Hier ist, was Sie am Donnerstag, den 17. Oktober wissen müssen: Der US-Dollar-Index (DXY) stieg im Zuge der anhaltenden Schwäche des Risikokomplexes weiter auf ...

