Zürich - Mit einer neuen Methode messen Forschende der ETH Zürich in Zellen, welche Proteine mit welchen wechselwirken. Damit legen sie einen Grundstein für die Entwicklung neuer Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Krebs oder Alzheimer. Im Inneren von Zellen geht es zu wie in einem gut gefüllten Dance Club: Hunderte sind am feiern. Manche bleiben für sich alleine, andere gehen durch die Menge und quatschen mit jedem, den sie antreffen. Die einen grüssen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...