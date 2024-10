Der Online-Modehändler Zalando zeigt Anzeichen einer bemerkenswerten Erholung. In den vergangenen Wochen verzeichnete die Aktie einen Kursanstieg von fast einem Drittel. Die vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal übertrafen die Erwartungen: Der Umsatz stieg um fünf Prozent auf 2,4 Milliarden Euro, während das Ebit von 23 Millionen auf 93 Millionen Euro kletterte. Diese positive Entwicklung deutet darauf hin, dass Zalando möglicherweise die schwierige Phase überwunden hat.

Analystenprognosen und Aktionärsbewegungen

Trotz der jüngsten Erfolge bleibt die Zukunft des Unternehmens ungewiss. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 34,93 EUR, was weiteres Potenzial signalisiert. Interessanterweise gab es kürzlich Veränderungen in den Beteiligungen: Ein bedeutender Anteilseigner reduzierte seine Position auf unter 4 Prozent der Stimmrechte. Diese Entwicklungen könnten die Dynamik der Aktie in den kommenden Monaten beeinflussen und erfordern eine genaue Beobachtung durch Investoren.

