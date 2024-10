(shareribs.com) New York 16.10.2024 - Bei ARK Invest geht man davon aus, dass Tesla mit dem Cybercab in einem Billionenmarkt schneller skalieren kann als die Konkurrenz. Hyundai Mobis baut künftig in der Slowakei Antriebe für Elektroautos. Das Tesla-Event rund um das Cybercab am 10. Oktober brachte die Aktie unter Druck und schürte erneut Zweifel an der Umsetzbarkeit der Ideen von CEO Elon Musk. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...