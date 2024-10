NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 172 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Neue Informationen zu Kostensenkungen des Flugzeugbauers dürften am Markt positiv aufgenommen werden, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 00:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2024 / 00:22 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

NL0000235190