Mannheim - Am späten Mittwochabend ist ein Binnenschiff mit der geschlossenen Diffenebrücke in Mannheim kollidiert. Dabei riss sich der sogenannte "Schubverband" das Führerhaus ab, teilte das Polizeipräsidium Mannham am Donnerstag mit.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand blieben die Mitglieder der Schiffsbesatzung unverletzt. Die Unfallusache ist bislang unklar.



Das Führerhaus und zwei im Heckbereich des Schiffes transportierte Pkw landeten den Behörden zufolge im Hafenbecken. Die Berufsfeuerwehr Mannheim legte vorsorglich eine Ölschlinge, um mögliche Gewässerverunreinigungen zu verhindern. Der Schaden am Schiff und den Autos dürfte sich im unteren sechsstelligen Bereich bewegen, schätzt die Polizei. Das Schadensausmaß und die Schadenshöhe an der Brücke seien dezeit noch nicht bekannt.



Die Überfahrt der Diffenestraße wurde den Polizeibeamten zufolge bis zur statischen Begutachtung in beide Fahrtrichtungen für den Fahrzeugverkehr gesperrt, hieß es. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Wasserschutzpolizeistation Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

