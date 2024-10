NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius nach Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 243 Euro belassen. Die Bestätigung der bisherigen Jahresziele dürfte am Markt für Zuversicht sorgen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Mut mache auch eine im Vergleich zum Vorquartal verbesserte Kennziffer des Labordienstleisters zur Auftragslage./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 02:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2024 / 02:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007165631

© 2024 dpa-AFX-Analyser