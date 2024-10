HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sartorius nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Diese wertete Analyst Odysseas Manesiotis in einer ersten Reaktion am Donnerstag als "ordentlich". Der Auftragseingang im Segment Bioprozesstechnik liege deutlich über der Markterwartung. Auch mit Blick auf die Auftragslage des Labordienstleisters gebe es hinsichtlich des Schlussquartals die Aussicht auf Besserung./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 06:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007165631

© 2024 dpa-AFX-Analyser