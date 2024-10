EQS-News: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Energiekontor nimmt schottischen Windpark Pines Burn in Betrieb

Bremen, 17. Oktober 2024 - Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat den im Frühjahr 2022 an Capital Dynamics veräußerten schottischen Windpark Pines Burn erfolgreich in Betrieb genommen und übernimmt zukünftig dessen Betriebsführung.

Im Frühjahr 2022 hatte Energiekontor das schottische Windparkprojekt Pines Burn an Capital Dynamics veräußert, eine unabhängige, weltweit tätige Vermögensverwaltungsgesellschaft und ein wichtiger Akteur bei Investitionen in erneuerbare Energien. Beide Parteien hatten damals im Rahmen ihrer langjährigen Zusammenarbeit bereits die dritte Transaktion realisiert. Bei dem Projekt handelt es sich um ein subventionsfreies Windparkprojekt in den Scottish Borders mit einer Gesamterzeugungsleistung von 33,6 Megawatt. Energiekontor hatte den Windpark entwickelt, die Bautätigkeiten bis zur Inbetriebnahme begleitet und wird zukünftig dessen Betriebsführung übernehmen.

Am Standort sind insgesamt sieben Windenergieanlagen des Typs Nordex N133 mit einer jeweiligen Nennkapazität von 4,8 Megawatt errichtet und in Betrieb genommen worden. Die einzelnen Anlagen verfügen über eine Nabenhöhe von 83 Metern und einen Rotordurchmesser von 133 Metern. Der Windpark soll zukünftig durchschnittlich rund 92 Gigawattstunden Strom pro Jahr erzeugen, was etwa acht Prozent des jährlichen Energiebedarfs von Sainsbury's entspricht. Sainsbury's, eine der größten britischen Supermarktketten, hatte bereits im Sommer 2022 eine Vereinbarung über den Bezug von 100 Prozent des im Windpark Pines Burn erzeugten Stroms unterzeichnet.

"Wir freuen uns, dass wir ein weiteres wichtiges Infrastrukturprojekt in Schottland erfolgreich umsetzen konnten, das wir auch zukünftig durch unsere Betriebsführungskompetenz unterstützen werden. Der Abschluss dieses Projekts wäre ohne die Unterstützung und Geduld der Anwohner und Gemeinden vor Ort nicht möglich gewesen, wofür wir uns herzlich bedanken. Gemeinsam mit Capital Dynamics und Sainsbury's tragen wir so zur Erreichung des Net Zero Ziels in Großbritannien bei. Als Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarprojekten werden wir die Realisierung unserer gut gefüllten Projektpipeline in Schottland auch in den kommenden Monaten und Jahren konsequent vorantreiben", so Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG.

"Wir sind sehr froh, erneut mit Energiekontor zusammenzuarbeiten, einem geschätzten Partner bei unserer Mission, saubere Energie voranzubringen. Gemeinsam haben wir erfolgreich eine neue, kosteneffiziente Quelle für erneuerbare Energien für das britische Stromnetz erschlossen und damit einen nächsten Schritt in Richtung einer sauberen und nachhaltigen Zukunft gemacht. Diese Partnerschaft unterstreicht die wichtige Rolle des privaten Sektors bei der Beschleunigung der Energiewende. Zusammen mit Energiekontor wollen wir weitere wichtige Projekte vorantreiben", erklärte Barney Coles, Managing Director und Co-Head of Clean Energy bei Capital Dynamics".

Über die Energiekontor AG

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor seit über 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 38 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von mehr als 380 Megawatt im eigenen Bestand. Mehr als 230 Megawatt, die ebenfalls für das Eigenbestandsportfolio vorgesehen sind, befinden sich derzeit im Bau. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Berlin-Spandau, Potsdam und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Mehr als 160 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von rund 1,4 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als 2 Mrd. Euro. Die im ersten Halbjahr 2024 deutlich ausgebaute Projektpipeline (11,0 Gigawatt ohne US-Projektrechte) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann.

Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX und TecDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

Kontakt

Julia Pschribülla

Head of Investor & Public Relations

Tel: +49 (0)421-3304-126

Kathrin Mateoschus

Investor & Public Relations Manager

Tel: +49 (0)421-3304-297

E-Mail für Investor Relations-Angelegenheiten: ir@energiekontor.com

E-Mail für Presse-Angelegenheiten: pr@energiekontor.com

Energiekontor AG

Mary-Somerville-Straße 5

28359 Bremen

Telefon: +49 (0)421-3304-0

Telefax: +49 (0)421-3304-444

E-Mail: info@energiekontor.de

Web: www.energiekontor.de

Über Capital Dynamics

Capital Dynamics ist eine unabhängige, weltweit tätige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf private Vermögenswerte, einschließlich umweltfreundlicher Energien, Private Equity (Primär-, Sekundär- und Co-Investitionen) und saubere Energie konzentriert.

Das 1988 gegründete Unternehmen verfügt über umfassende Kenntnisse und Erfahrungen bei der Entwicklung von Lösungen, die auf die anspruchsvollen Bedürfnisse eines vielfältigen und globalen Kundenstamms von institutionellen und privaten Vermögensanlegern zugeschnitten sind. Capital Dynamics betreut ein verwaltetes und beratenes Vermögen von mehr als 14 Milliarden US-Dollar [1] und beschäftigt weltweit rund 150 Mitarbeiter in 13 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien.

Capital Dynamics ist ein anerkannter Branchenführer für verantwortungsvolle Investments und erhielt von PRI in allen Kategorien und Anlagestrategien Bestnoten (fünf Sterne), ebenso im GRESB-Benchmarking für seine umweltfreundliche Energiestrategie.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.capdyn.com .

Pressekontakt für Capital Dynamics

Rebecca Hart

Prosek Partners

E-Mail: rhart@prosek.com

Tel.: +44 (0)7903 256182

[1] Stand: 30. Juni 2024. Die verwalteten Vermögenswerte werden auf Grundlage der Gesamtverpflichtungen zum letzten Stichtag für alle derzeit von Capital Dynamics verwalteten Fonds berechnet, einschließlich der Beträge, die ausgeschüttet wurden. Die verwalteten Vermögenswerte umfassen Vermögenswerte, für die Capital Dynamics Dienstleistungen wie Berichterstattung, Monitoring und Risikomanagement erbringt.

