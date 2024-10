Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

13. Kapitalerhöhung für den Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK) im November 2024



17.10.2024 / 10:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG Der Akara Diversity PK blickt auf ein sehr erfolgreiches erstes Halbjahr 2024 zurück. Per 30. Juni 2024 erzielte der Fonds eine Anlagerendite von 2.12%. Diese setzt sich aus einer erfreulichen Cashflow-Rendite von 1.49% und einer Wertänderungsrendite von 0.63% zusammen. Seit der Lancierung 2016 konnte der Fonds eine kumulierte Überperformance von 7.88% im Vergleich zum KGAST Immo-Index Gemischt verzeichnen. Das Portfolio wächst weiter und erreichte per Halbjahr 2024 mit 158 Liegenschaften einen Immobilienwert von rund CHF 2.8 Mrd. Aufgrund des sich stark veränderten Zinsumfelds besteht eine leicht stärkere Nachfrage nach Anlagen in Schweizer Immobilien. Die Renditedifferenz (Cashflow-Rendite des Akara Diversity PK gegenüber 10-jähriger Staatsanleihen) beträgt derzeit attraktive 2.5% p.a. 13. Kapitalerhöhung im November 2024

Die Fondsleitung der Swiss Prime Site Solutions plant deshalb, eine weitere Kapitalerhöhung für den Akara Diversity PK durchzuführen. Die Zeichnungsfrist der 13. Kapitalerhöhung ist auf Montag, 11. November bis Freitag, 29. November 2024 terminiert. Angestrebt ist eine Kapitalaufnahme im Umfang von CHF 50 - 80 Mio. Die Liberierung der Fondsanteile erfolgt am Freitag, 13. Dezember 2024. Die detaillierten Emissionskonditionen werden vor Zeichnungsbeginn publiziert. Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteilinhaber erfolgen. Sollte es freie Bezugsrechte geben, haben neue Investoren die Möglichkeit, am Fonds zu partizipieren. Verwendung des Kapitals

Die Kapitalaufnahme wird überwiegend für den strategiekonformen Ausbau des Portfolios eingesetzt. Exklusive Transaktionsopportunitäten konnten bereits gesichert werden. Zudem werden laufende Projekte finanziert sowie nach Möglichkeit die Fremdkapitalquote weiter reduziert. Fondsportrait Akara Diversity PK

Der Akara Diversity PK mit einem Gesamtanlagevermögen von rund CHF 2.8 Mrd. steht in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen offen. Zudem können Anlagefonds investieren, sofern deren Anlegerkreis ausschliesslich aus den genannten, in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Einrichtungen besteht. Die Bewertung der Anteile basiert auf dem NAV, ohne Bildung von Agios / Disagios, was die Volatilität reduziert. Investiert wird in Bestandsliegenschaften sowie in Entwicklungs- und Bauprojekte mit den Nutzungsarten Wohnen und Kommerz (je 50 %, ±15 Prozentpunkte) in der ganzen Schweiz. Es wird eine konstante und ansprechende Ausschüttung, ein langfristiges Wertsteigerungspotenzial und eine breite Diversifikation angestrebt. Die Liegenschaften werden vorwiegend direkt gehalten. Medienmitteilung (PDF) Zug, 17. Oktober 2024 Zeichnungsfrist vom 11. bis 29. November 2024

Liberierung am 13. Dezember 2024

Geplantes Emissionsvolumen: ca. CHF 50 - 80 Mio. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Monika Gadola Hug, Head Client Relations

Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@sps.swiss



Andrea Schaller, Media Relations

Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über CHF 12.8 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von über CHF 1.5 Mrd. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.



