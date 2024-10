DAX legt vor EZB-Entscheidung zu. Sartorius überzeugt.

Der DAX® nahm die positiven Vorgaben aus den USA auf und stieg im frühen Handel über die Marke von 19.500 Punkten. Im Tagesverlauf wird die EZB-Zinsentscheidung erwartet. Ein großer Teil der Experten rechnet mit einer Leitzinssenkung um 25 Basispunkte. Zudem stehen heute noch eine Reihe vielbeachteter US-Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an.

Unternehmen im Fokus

Der Automobilzulieferer Hella meldete vorläufige Zahlen. Demnach lag der Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres auf Vorjahresniveau. Ende September wurden die Prognosen für das Gesamtjahr bereits gesenkt, was kurzzeitig einen kräftigen Kursausschlag auslöste. Heute eröffnete die Aktie mit einem leichten Kursabschlag. Lanxess profitierte zuletzt von einer Reihe positiver Analystenkommentare. Bei EUR 29,60 klopft der Spezialchemiekonzern nun an eine Widerstandsmarke, die bis zum September 2024 zurückreicht. Gelingt der Ausbruch über diese Marke, eröffnet sich mittelfristig weiteres Potenzial bis EUR 33,15. Merck lädt heute zum Kapitalmarkttag. "Wir haben uns vorgenommen, 2024 wieder zu wachsen - und dieses Wachstum zeigt sich bereits", sagt Konzernchefin Belén Garijo vorab laut der Mitteilung. Die Jahresprognosen wurden damit bestätigt. Die Aktie steht seit Anfang September unter Druck. Heute eröffnete die Aktie deutlich im Plus. Nestlé musste nach einem schwachen Quartal die Prognosen für das Gesamtjahr senken. Der Labor- und Pharmaausrüster Sartorius legte Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Die Analysten haben nach der Prognoseanpassung im Juli bereits die Erwartungen deutlich reduziert. Der gemeldete Gewinn- und Umsatzrückgang für die ersten neun Monaten des Jahres lag somit im Rahmen der angepassten Expertenprognosen. Die Aktie verlor von März bis Juli diesen Jahres zeitweise ein Drittel ihres Wertes. Zuletzt konnte sich die Aktie etwas erholen. Heute eröffnete der DAX®-Wert mit einem zweistelligen Kursplus. Bei Süss MicroTec nutzen einige Anleger den gestrigen Kurssturz zum Einstieg.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.620/19.808 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.818/18.974/19.073/19.171/ 19.285/19.490 Punkte

Der DAX® schob sich zu Handelsbeginn über 19.500 Punkte und damit zurück über das Septemberhoch. Bestätigt sich dieser Ausbruch im Tagesverlauf besteht die Chance auf eine Erholung bis 19.620 Punkte (Allzeithoch) und im weiteren Verlauf bis 19.808 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 19.285 und 19.390 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 12.09.2024 - 17.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 18.10.2019 -17.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 93,82* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 81,88** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 94,07*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.10.2024; 09:30 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 5,13 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,40 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,30 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,96* 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.10.2024; 09:30 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.