Unterföhring (ots) -"Fremdgehen - Lust oder Laster?", "Verkehrskontrolle: Wie viele Kinder habe ich wirklich?", "Kapier's endlich - Dein Schwarm will dich nicht!" - der Daily-Talk bei "Arabella", "Britt", "Andreas Türck" & Co. ist in den 90ern DIE Fernsehverabredung am Nachmittag. Aber was machte die Talkshows so beliebt? Welche Bedeutung hatten sie für Publikum und Gesellschaft? Und was waren die Schattenseiten des Erfolgs? Diese Fragen stellt ProSieben in "Die Talkshow-Doku - Schamlos, schräg und durchgeknallt" am Dienstag, 22. Oktober 2024, um 20:15 Uhr. Beantwortet werden sie u.a. von den Talk-Legenden Arabella Kiesbauer, Britt Hagedorn, Andreas Türck, den Daily-Talk-Sehern Dennis und Benni Wolter, Sophie Passmann, ehemaligen Mitarbeiter:innen aus den Talkshow-Redaktionen sowie dem damaligen ProSieben-Geschäftsführer Georg Kofler. Außerdem blicken Talk-Show Dauergäste wie "Miss Arabella" Myriam Hoff und "Talkshow-Hopper" Chris Kappelmann mit weiteren Fernseh-Expert:innen auf die goldenen Zeiten des Daily-Talks zurück und geben ein paar exklusive Einblicke in die Talk-Welt. Produziert wird die TalkshowDoku von Redseven Entertainment."Die Talkshow-Doku - Schamlos, schräg und durchgeknallt" am Dienstag, 22. Oktober, auf ProSieben oder kostenlos streamen auf JoynPressekontakt:Frank Wolkenhauerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1email: nadine.vaders@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5888732