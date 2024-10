EQS-Media / 17.10.2024 / 10:42 CET/CEST

Pressemitteilung Paris, 16. Oktober 2024

"Wel(l)come" zum neuen Büroerlebnis von La Française Real Estate Managers

La Française Real Estate Managers (REM) möchte seine Mieter dabei unterstützen, die zunehmenden Erwartungen der Mitarbeiter an das Arbeitsumfeld zu erfüllen. Um diesen höheren Anforderungen noch besser gerecht werden zu können, führt der Immobilienverwalter nun auch in Deutschland sein Dienstleistungsangebot ein: "Wellcome by La Française". Das neue Konzept bietet Mietern ein maßgeschneidertes Büroerlebnis, das nicht nur zur Erhöhung der Mieterzufriedenheit beiträgt, sondern auch die Mieterbindung steigert, sich positiv auf den Vermietungsstand auswirkt und zur Gesamtperformance des Immobilienportfolios beitragen kann. Das neue Serviceangebot ist an die flexiblen Bedürfnisse sowie geschäftlichen Anforderungen moderner Unternehmen angepasst und exklusiv für die Mieter von La Française REM bestimmt. Des Weiteren profitieren die Mieter von La Française REM innerhalb des "Wellcome by La Française"-Programms von innovativen Angeboten durch bewährte Partner. So bietet beispielsweise der Catering-Spezialist aveato verantwortungsvoll erzeugtes, gesundes Essen. Darüber hinaus stehen SleevesUp! und Unicorn Workspaces mit einem hohen Maß an Agilität den Mietern mit flexiblen Arbeitsplatzlösungen gerne zur Seite. Weitere Partner sind Coffee-Bike im Bereich der Verpflegung und KARDHAM für Designlösungen und New-Work-Konzepte. Der Service wird bereits von 15 Büroimmobilien in Frankreich genutzt und nun auf das deutscheBüroimmobilienportfolio des Vermögensverwalters ausgeweitet. Mark Wolter, Geschäftsführer von La Française Real Estate Managers Germany, sagt: "Auch in Deutschland haben sich die Arbeitswelt und die Bedürfnisse der Mitarbeiter grundlegend geändert. Auf diese neuen Arbeitsgewohnheiten haben wir reagiert und wollen unseren Mietern ein positives Nutzungserlebnis und mehr Flexibilität bieten.Ausgewählte Partner, die ausgesprochene Experten auf ihren jeweiligen Gebieten sind, unterstützen uns dabei. Dies erhöht die Zufriedenheit und Loyalität der Mieter und die Attraktivität unserer Objekte."



Über La Française Die La Française Gruppe bietet eine fundamentale, aktive Vermögensverwaltung, die Performance- und Nachhaltigkeitsziele über alle Anlageklassen hinweg verbindet. Unsere Multi-Spezialisten-Architektur ermöglicht es unseren Fondsmanagern, sich voll und ganz auf das zu konzentrieren, wofür sie sich jeweils in ihrem Spezialgebiet begeistern. Unser Anteilseigner, die Crédit Mutuel Alliance Fédérale, eine Genossenschaftsgruppe und die erste "Banque à Mission", ist der Anker für unser Engagement und unsere verantwortungsvollen Investments. Unsere Teams haben in vielen ESG-Aspekten Spitzenkompetenz entwickelt, die in sämtliche unserer Geschäftsaktivitäten und Analysen einfließt. Unser partnerschaftlicher Ansatz in der Kundenbeziehung und die Kreativität unserer Teams stellen den Kunden in den Mittelpunkt und ermöglichen die Entwicklung innovativer Lösungen und Dienstleistungen, die auf die Anlagebedürfnisse und Zeithorizonte unserer Kunden zugeschnitten sind. Die La Française Gruppe ist die Asset-Management-Sparte der Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Mit einem verwalteten Vermögen von 152 Milliarden Euro (30.06.2024) sind wir ein wichtiger Akteur im Bereich der Vermögensverwaltung in Frankreich und Europa. Mit mehr als 1.000 Mitarbeitern sind wir in zehn Ländern tätig, arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen und sind dicht an den Märkten, in die wir investieren. Unsere Fachkompetenz umfassen börsennotierte und nicht-börsennotierte Vermögenswerte, einschließlich Immobilien. Weitere Informationen unter http://www.la-francaise.com La Française Pressekontakt

La Française Real Estate Managers Germany

Naheed Ashraf

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 297 24 38 15

naheed.ashraf@la-francaise.com



www.lf-rem.com



Heidi Rauen

Tel. +49 (0)69 33 99 78 -13

hrauen@dolphinvest.eu

hrauen@dolphinvest.eu Disclaimer: Herausgegeben von La Française Real Estate Managers mit Hauptsitz in 128 boulevard Raspail, 326.817.467 R.C.S. Paris Frankreich. Zugelassen von der französischen Aufsichts- und Abwicklungsbehörde (ACPR) als Anbieter von Wertpapierdienstleistungen unter der Nummer 18673 X. Die Portfoliomanagementgesellschaft La Française Real Estate Managers (399.922.699 R.C.S. Paris/128 Bld Raspail, 75006 Paris) erhielt am 26. Juni 2007 die AMF-Zulassung Nr. GP-07000038 und am 24.06.2014 die AIFM-Zulassung gemäß Richtlinie 2011/61/EU (www.amf-france.org). La Francaise Group UK Ltd - eingetragen in England unter der Nummer 4253400. La Francaise Group UK Finance Ltd - eingetragen in England 4717154, zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority (FCA-Nummer: 225360) - Eingetragener Sitz: 17 St Swithin's Lane, London EC4N 8AL.



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: La Française Group

Schlagwort(e): Immobilien



17.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com