Leipzig (ots) -Starke Menschen, die die Herausforderungen des Lebens meistern und sich nicht unterkriegen lassen, zeichnen sich in der Regel durch ein gesundes Selbstvertrauen, Resilienz und persönliche Werte aus. Mit der Mauro Sport GmbH und der Sportschule DEFCON® Leipzig hat es sich Rocco Mauro zur Aufgabe gemacht, Menschen ebendiese Fähigkeiten zu vermitteln und sie körperlich wie mental stark zu machen. Dabei setzt er auf das Selbstverteidigungssystem Krav Maga und bietet Programme für alle Altersklassen an. Welche Vorteile sein Angebot beinhaltet, warum das Training vor allem für Kinder so wichtig ist und woher seine umfassende Expertise stammt, verrät Rocco Mauro im Folgenden.Mobbing durch Schulkameraden, Belästigung durch den Sitznachbarn im Bus oder erniedrigende Worte von vermeintlich stärkeren Personen - schlechte Erlebnisse wie diese können nicht nur das weitere Leben nachhaltig prägen, sondern sich auch negativ auf die Lebensqualität und sogar den eigenen Charakter auswirken. Je früher im Leben negative Erfahrungen gemacht werden, desto einschneidender gestalten sich in der Regel ihre Auswirkungen. Aber auch, wer keine Traumata aus seiner Kindheit oder Jugend in sich trägt, kann als Erwachsener unter einem Leben voller Unsicherheit, Furcht und Selbstzweifel leiden. Nicht für sich einstehen zu können, ein Gefühl der Machtlosigkeit oder sogar Angst auf dem Nachhauseweg können die Folgen sein. "Ein mangelndes Selbstbewusstsein, ein ungesundes Mindset oder negative Glaubenssätze, die aus prägenden negativen Erfahrungen entstehen, können das Wohlbefinden massiv beeinflussen", erklärt Rocco Mauro von der Mauro Sport GmbH. "Leider sind Ungerechtigkeit und die Unterdrückung Schwächerer in unserer Gesellschaft an der Tagesordnung.""Weil ich das nicht ertragen kann, habe ich es mir zur Mission gemacht, meine Schüler mit Krav Maga zu selbstbewussten und körperlich wie geistig starken Menschen zu entwickeln - wenn möglich, bereits ab frühestem Kindesalter", fährt er fort. Mit der Sportschule DEFCON® Leipzig und seinem zertifizierten Krav-Maga-Trainingsprogrammen vermittelt Rocco Mauro Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nicht nur effiziente Selbstverteidigungstechniken, sondern verhilft ihnen auch zu persönlichem Wachstum. Anders als bei anderen Kampfsportschulen handelt es sich bei der Sportschule DEFCON® Leipzig um eine offizielle Sportschule - sie arbeiten mit einem festen Lehrplan, festen Klassen und Prüfungen. Außerdem liegt der Fokus nicht auf Wettkämpfen, sondern vielmehr auf der Vermeidung von Auseinandersetzungen und dem selbstsicheren Handeln im Ernstfall. In einem einladenden Ambiente, mit persönlicher Betreuung durch qualifizierte und empathische Trainer und einer wertschätzenden und motivierenden Gruppendynamik möchte Rocco Mauro jedem die Möglichkeit geben, von dem Selbstverteidigungskonzept und seinen vielen Vorteilen für das Leben zu profitieren.Persönliche Betreuung, familiäres Klima und verschiedene Programme für alle AltersstufenDie Sportschule DEFCON® Leipzig bietet zwei Selbstverteidigungskonzepte an, die auf der israelischen Selbstverteidigungssystem Krav Maga basieren: Junior Heroes® und Krav Maga DEFCON®. Schon ab einem Alter von drei Jahren können Schüler am werteorientierten Unterricht des Junior Heroes®-Programms teilnehmen und von einer Mischung aus Wertevermittlung, Charakterschulung und altersspezifischer Technik profitieren. "Im sogenannten Mattengespräch behandeln wir in jeder Stunde ein anderes Thema, wie beispielsweise Freundschaft, Achtsamkeit in der Natur oder Ehrlichkeit", verrät Rocco Mauro. Mit einer Kombination aus Fitness, Koordinations- und Konditionstraining und jeder Menge Spaß macht er die Kinder in drei verschiedenen Altersklassen stark und selbstbewusst für die Zukunft. Dank eines wöchentlichen Newsletters sind die Eltern dabei stets über die Inhalte und Themen des Trainings informiert.Schüler ab 13 Jahren können bereits am Erwachsenenprogramm Krav Maga DEFCON® teilnehmen. Dort lernen sie, sich unabhängig von ihrer psychischen und physischen Verfassung so schnell wie möglich auf eine Situation einzustellen, um Gewalt jeglicher Art zu bewältigen. Dabei erlangen sie nicht nur körperliche Fitness, sondern auch mentale Stärke, ein gesteigertes Selbstbewusstsein und eine höhere Lebensqualität. Noch vor dem ersten Training werden in einem ausführlichen und einfühlsamen Telefonat das Ziel, die Motivation und eventuelle Herausforderungen besprochen. Beim Probetraining, das dann mit einem herzlichen Empfang durch den jeweiligen Trainer beginnt, spürt man sofort die warmherzige und familiäre Atmosphäre der Sportschule DEFCON® Leipzig und erfährt ein echtes Gefühl der Zugehörigkeit. Schließlich sind es oft emotionale Beweggründe, die die Teilnehmer in das Training führen. "Es erfordert großen Mut, diesen Schritt zu gehen. Als Team wollen wir unsere Teilnehmer sicherer im Umgang mit ihren erlebten Situationen machen und ihnen die Kraft geben, bei einem weiteren Übergriff anders reagieren zu können", so Rocco Mauro. "Eine unserer Teilnehmerinnen, Lotti, ist beispielsweise gerade einmal 8 Jahre alt. Durch das Training bei uns ist es ihr gelungen, sich in einem Geschäft einem sexuellen Übergriff mit potenzieller Entführung zu entziehen. So traurig der Hintergrund ist, umso stolzer macht es mich, Menschen jeden Alters durch unser Training für solche Situationen zu wappnen." Alle Mitarbeiter begegnen den Teilnehmern auch aus diesem Grund mit viel Empathie und Verständnis. Dank einer individuellen persönlichen Betreuung und einem unterstützenden Miteinander innerhalb der Trainingsgruppen fühlt sich niemand alleingelassen.Die große Expertise und persönliche Mission von Rocco MauroBereits während seiner Zeit als Kommandosoldat bei der Bundeswehr kam Rocco Mauro das erste Mal mit Krav Maga in Kontakt und entwickelte seine Fähigkeiten über die Jahre immer weiter, bis er schließlich eine Ausbildung beim weltweit größten Verband für Selbstverteidigung und Gewaltprävention absolvierte. Weil er als Kind selbst zum Opfer wurde und im Laufe seines Lebens viel Erfahrung mit verschiedenen Formen von Gewalt gesammelt hat, war es Rocco Mauro eine Herzensangelegenheit, Schulen und Kindergärten zu besuchen, um den jungen Menschen seine Impulse zu vermitteln. Als ausgewiesener Experte in der Konfliktforschung und externer Trainer bei der Polizei verfügt der Kampfsportler über ein umfangreiches internationales Netzwerk. Durch regelmäßige Fortbildungen in Israel steht er nicht nur mit Selbstverteidigungsspezialisten auf der ganzen Welt in Kontakt, sondern konnte auch über Jahrzehnte hinweg wertvollen Input im Bereich Krav Maga sammeln.Sein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn sowie der Wunsch, Menschen körperlich und mental stark zu machen, haben Rocco Mauro schließlich zur Gründung der Mauro Sport GmbH sowie der Eröffnung der Sportschule DEFCON® Leipzig geführt, die heute 14 Vollzeit-Mitarbeiter beschäftigt. Mit optimierten Prozessen und einem zertifizierten Ausbildungsprogramm gehört die Sportschule, die knapp 1.200 Mitglieder im Alter von drei bis 71 Jahren hat, zu den besten Anbietern Deutschlands. "Bundesweit soll jeder die Möglichkeit haben, dieses einzigartige, ehrliche und effiziente Konzept zu erlernen - der Standort in Leipzig ist erst der Anfang", verrät Rocco Mauro über seine Mission. "Dabei heben wir die Menschen auch mental auf die nächste Stufe, um sie dazu zu befähigen, die individuellen Herausforderungen ihres Lebens zu meistern und im Ernstfall eine körperliche Unterlegenheit ausgleichen zu können."Sie wünschen sich körperliche und mentale Fitness sowie mehr Selbstbewusstsein, Stärke und Lebensqualität für sich oder Ihre Kinder? 