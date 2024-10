Die Fresenius SE-Aktie verzeichnete kürzlich einen leichten Kursrückgang auf 33,54 EUR, was einem Minus von 0,6 Prozent entspricht. Trotz dieses Rückgangs bleibt die Aktie nur 4,25 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 35,03 EUR, das am 13. September 2024 erreicht wurde. Analysten sehen weiterhin Potenzial und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 38,84 EUR. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 2,89 EUR erwartet, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Dividendenaussichten und Quartalszahlen

Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividende von 0,873 EUR je Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten jedoch einen Verlust je Aktie von 0,66 EUR, bei einem Umsatzrückgang auf 5,46 Mrd. EUR. Anleger warten gespannt auf die nächste Bilanzvorlage am 6. November 2024, die weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben wird.

