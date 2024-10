Frankfurt/Main - Der Dax hat am Donnerstag nach einem freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag seine Zugewinne weiter ausgebaut. Um 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.586 Punkten berechnet, 0,8 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.An der Spitze der Kursliste rangierten mit großem Abstand die Sartorius-Aktien. Das Schlusslicht bildeten derweil die Papiere von Fresenius und Vonovia."Die Marktteilnehmer schieben den Dax am Donnerstag zeitweise noch einmal in Richtung der bisherigen Kursrekordstände oberhalb von 19.600 Punkten", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Hilfreich sind u.a. die besser als befürchteten Quartalszahlen von Sartorius, die den defensiven Branchen im Dax neuen Schwung geben können. Nun tragen auch die Nachzügler zu den potenziellen Kursrekorde im Dax 40 mit bei."Die am Donnerstag noch anstehende EZB-Ratssitzung könne jedoch als Bremsklotz wirken, so Lipkow. "Je nach Ton- und Wortwahl der EZB-Vorsitzenden Lagarde werden die Investoren entsprechend reagieren."Unterdessen war die europäische Gemeinschaftswährung am Donnerstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0859 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9209 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg hingegen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 74,58 US-Dollar, das waren 36 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.