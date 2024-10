Die meistgehandelten Produkte: Bitcoin-Kurs beflügelt Coinbase

Nach einer kurzen Ruhepause hat der DAX® heute wieder an Fahrt aufgenommen und visiert die 19.600 Punkte an. Die Anleger scheinen sehr optmistisch gestimmt und warten gespannt auf den EZB-Zinsentscheid am Nachmittag. Gute Nachrichten der EZB könnten den deutschen Leitindex wieder näher an sein Hoch vom Dienstag bringen. Im Blickpunkt der Anleger stehen heute Call-Optionsscheine auf Coinbase.

Die Aktie der Krypto-Online-Plattform konnte in den vergangenen 5 Tagen ein Plus von mehr als 20 Prozent erzielen. Unterstützung fand die Aktie durch die Kursrally von Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Die führende Krypto-Börse ist stark aufgestellt und kann von der fortschreitenden Akzeptanz digitaler Währungen profitieren. Bei den Faktor-Optionsscheinen sind heute Longs auf T-Mobile US gefragt. Der Telekommunikationsriese verzeichnet leichte Kursgewinne aufgrund von positiven Analysteneinschätzungen. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von rund 247 Milliarden EUR und zählt damit zu den Schwergewichten der Telekommunikationsbranche. Und auch eine Ankündigung, die schon etwas zurück liegt, mit OpenAI eine Partnerschaft zu planen, spiegelt das Interesse wieder, auf Innovation zu setzen. Darüberhinaus gehören Long-Faktor-Optionsscheine auf Leonardo heute zu den meistgehandelten Produkten. Gestern wurde bestätigt, dass das Unternehmen zusammen mit Rheinmetall ein Gemeinschaftsunternehmen zur Entwicklung eines neuen Kampfpanzers gegründet hat. Diese strategische Partnerschaft wurde von den Anlegern positiv aufgenommen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD1929 1,66 19542,50 Punkte 19685,60 Punkte 90,42 Open End DAX® Call HD8R3R 9,92 19531,50 Punkte 18556,51 Punkte 19,79 Open End DAX® Call HD7PCZ 22,74 19531,50 Punkte 17265,04 Punkte 8,57 Open End DAX® Call HD8ENL 3,58 19531,50 Punkte 19200,02 Punkte 53,58 Open End ASML Holding N.V. Call HC2UEF 17,31 625,00 EUR 453,42 EUR 3,65 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.10.2024; 10:12 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Coinbase Global Inc. Call HD8GBZ 2,90 210,44 USD 220,00 USD 6,68 15.01.2025 NVIDIA Corp. Put HD9KJ1 0,43 139,01 USD 120,00 USD 30,17 18.12.2024 ASML Holding N.V. Call HD573X 3,75 625,30 EUR 850,00 EUR 15,49 17.12.2025 NVIDIA Corp. Call HD4XMJ 14,59 135,72 USD 137,50 USD 10,94 15.01.2025 DAX® Put HD5QWT 11,43 579,31 USD 500,00 USD 4,53 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.10.2024; 10:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Long HD7Z3U 3,63 139,175 USD 122,18 USD 10 Open End ASML Holding N.V. Long HC4058 3,71 625,40 EUR 422,71 EUR 3 Open End NVIDIA Corp. Long HD673E 2,20 139,09 USD 108,61 USD 5 Open End T-Mobile US Inc. Long HD2ZUA 32,03 220,25 USD 175,86 USD 5 Open End Leonardo S.p.A. Long HD416T 0,61 21,785 EUR 18,84 EUR 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.10.2024; 10:45 Uhr;

