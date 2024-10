DJ MARKT USA/US-Börsen und -Technologiesektor von TSMC befeuert

Befeuert vom Technologiesektor dürfte die gute Vortageslaune an der Wall Street am Donnerstag anhalten. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen freundlichen Handelsbeginn am Kassamarkt schlüeßen, wobei die Futures auf die technologielastige Nasdaq vorn liegen. Hatte die niederländische ASML jüngst für Wachstumssorgen im Halbleiterbereich gesorgt, wischt Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) diese nun endgültig beiseite. Denn der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips hat die Wachstumsdynamik im dritten Quartal beibehalten und den Gewinn um 54 Prozent auf einen neuen Rekordwert gesteigert. Damit ist die KI-getriebene Wachstumsstory offenbar wieder intakt.

"Obwohl ASML darauf bestand, dass die Nachfrage nach KI weiterhin stark ausfällt, hatten einige Marktteilnehmer Schwierigkeiten, dies zu glauben, und große KI-Aktien zeigten infolgedessen Schwäche. Das Vertrauen von TSMC sollte als positives Signal für den gesamten KI-Handel gewertet werden, insbesondere für Nvidia", urteilt Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown. Beflügelt von den starken TSMC-Geschäftszahlen steigen in den USA vorbörslich Nvidia um 2,4 Prozent, Intel und Advanced Micro Devices um 0,9 bzw. 2,9 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2024 06:15 ET (10:15 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.