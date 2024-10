FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Airbus haben am Donnerstag ihren jüngsten Kursanstieg beschleunigt. Dank positiver Analystenkommentare stiegen die Papiere des Flugzeugbauers unter den besten Dax-Werten um 3,5 Prozent auf 140,70 Euro und erreichten damit das Niveau von Ende August. Der deutsche Leitindex näherte sich mit plus 0,8 Prozent seinem Rekordhoch.

Die US-Bank JPMorgan hatte das Kursziel für Airbus von 172 auf 180 Euro angehoben. Analyst David Perry verwies als Antrieb auf neue Informationen zu den angepeilten Kostensenkungen. So will das Unternehmen, wie seit Mittwoch bekannt, in seiner Rüstungs- und Raumfahrtsparte bis zu 2.500 Stellen streichen. Hintergrund sind die enormen Verluste im Satellitengeschäft.

Die Analysten Ken Herbert und Stephen Strackhouse von der kanadischen Bank RBC ergänzten, dass die Pläne zum Personalabbau auf eine positive Reorganisation des Konzerns hindeuteten und die Kostenreduzierungen idealerweise das Risiko im Verteidigungs- und Raumfahrtgeschäft auffangen sollten. Darüber hinaus sei die kommerzielle Nachfrage robust und die Aktien seien attraktiv bewertet. Indes liege der Schlüssel zum Erfolg der Equity Story darin, die Erwartungen des Marktes besser zu steuern./la/mis