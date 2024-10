DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:03 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.911,25 +0,4% +19,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 20.520,75 +0,8% +16,8% Euro-Stoxx-50 4.950,77 +0,9% +9,5% Stoxx-50 4.466,43 +0,8% +9,1% DAX 19.584,25 +0,8% +16,9% CAC 7.580,74 +1,2% +0,5% Nikkei-225 38.911,19 -0,7% +16,3% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 133,96 -0,13 -3,21

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD Brent/ICE 74,21 74,22 -0,0% -0,01 -1,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,625 39,50 +0,3% +0,13 +7,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.688,38 2.673,99 +0,5% +14,39 +30,4% Silber (Spot) 31,84 31,68 +0,5% +0,16 +33,9% Platin (Spot) 1.005,99 998,00 +0,8% +7,99 +1,4%

Die Ölpreise notieren etwas fester. Im Blick stehen hier vor allem die Entwicklungen Im Nahost-Konflikt. Zudem gibt es weiterhin Sorgen um die globale Nachfrageentwicklung.

AUSBLICK AKTIEN USA

Befeuert vom Technologiesektor dürfte die gute Vortageslaune an der Wall Street am Donnerstag anhalten. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen freundlichen Handelsbeginn am Kassamarkt schlüeßen, wobei die Futures auf die technologielastige Nasdaq vorn liegen. Hatte die niederländische ASML jüngst für Wachstumssorgen im Halbleiterbereich gesorgt, wischt Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) diese nun endgültig beiseite. Denn der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips hat die Wachstumsdynamik im dritten Quartal beibehalten und den Gewinn um 54 Prozent auf einen neuen Rekordwert gesteigert. Damit ist die KI-getriebene Wachstumsstory offenbar wieder intakt. Beflügelt von den starken TSMC-Geschäftszahlen steigen in den USA vorbörslich Nvidia um 2,4 Prozent, Intel und Advanced Micro Devices um 0,9 bzw. 2,9 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Einlagensatz PROGNOSE: 3,25% zuvor: 3,50% - US 14:30 Einzelhandelsumsatz September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 260.000 zuvor: 258.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Oktober PROGNOSE: 3,0 zuvor: 1,7 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September Industrieproduktion PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,8% zuvor: 78,0% 16:00 Lagerbestände August PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:30 EIA, Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Nachdem die Berichtssaison zuletzt negativ überrascht hatte, lieferten die heute vorgelegten Quartalszahlen überwiegend positive Überraschungen. Im Blick steht der Zinsentscheid der EZB am Nachmittag. Eine neuerliche Senkung der Leitzinsen um 25 Basispunkte (Bp) gilt als sicher, das Hauptaugenmerk der Marktteilnehmer richtet sich auf ihren Ausblick und Kommentare. Merck KGaA steigen um 5,4 Prozent. Der Pharma- und Technologiekonzern äußerte sich zuversichtlich auf seinem Kapitalmarkttag. Positiv kommen Aussagen an, dass sich wieder Wachstum in einzelnen Bereichen zeige. Sartorius machen einen Satz von 12,7 Prozent. Berenberg attestiert dem Labor- und Pharmaausrüster ordentliche Drittquartalszahlen. Die Unternehmensziele für das Geschäftsjahr 2024 seien bekräftigt worden. Da die Aktien stark leerverkauft worden seien, gehen die Analysten von Eindeckungen aus. Enttäuscht zeigt man sich von den Nestle-Zahlen. Der Konsumgütergigant hatte seine Umsatzprognose für dieses Jahr zum zweiten Mal gesenkt. Nachdem die Aktie seit Jahresbeginn bereits 12 Prozent verloren hat, geht es aktuell um 2 Prozent nach oben. Die Drittquartalszahlen von ABB (+1,5%) enthalten Licht und Schatten. Die Umsätze sind laut JP Morgan (JPM) 2 Prozent unter den Erwartungen geblieben. Dafür liege das operative EBITA 1 Prozent über den Schätzungen. Siemens profitieren mit einem Plus von 1,6 Prozent von den ABB-Zahlen. Nach Zahlen für das dritte Quartal steigen Nordea um 6,2 Prozent. Die Gewinnschätzungen wurden leicht überboten. Begrüßt wird die Wiederaufnahme von Aktienrückkäufen, der Ausblick sei zuversichtlich. Kräftig nach oben geht es mit Rentokil (+9,5%). Für Erleichterung sorgt hier eine bestätigte Jahresprognose, bei der zuvor eine Senkung nicht ausgeschlossen worden war.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 7:45 Uhr Mi, 17:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,0864 +0,0% 1,0854 1,0879 -1,6% EUR/JPY 162,51 -0,0% 162,27 162,75 +4,4% EUR/CHF 0,9382 -0,2% 0,9403 0,9400 +1,1% EUR/GBP 0,8351 -0,1% 0,8358 0,8364 -3,7% USD/JPY 149,59 -0,0% 149,51 149,56 +6,2% GBP/USD 1,3009 +0,1% 1,2986 1,3008 +2,3% USD/CNH (Offshore) 7,1353 +0,0% 7,1341 7,1351 +0,2% Bitcoin BTC/USD 67.229,55 -0,5% 67.387,95 67.508,75 +54,4%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar-Index moderat leichter. Der Dollarindex gibt um 0,1 Prozent nach. Der Euro notiert wenig verändert bei 1,0864 Dollar. Marktteilnehmer verweisen auf Zurückhaltung vor dem EZB-Zinsentscheid am Nachmittag, wo eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erwartet wird.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - In Tokio belasteten Außenhandelsdaten. Die Exporte sanken im September um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Vor allem die Exporte nach China (-7,3%) und in die USA (-2,4%) gingen deutlich zurück. Die Daten schürten Sorgen über die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Auch an den chinesischen Börsen ging es nach unten. Die vom chinesischen Wohnungsbauministerium vorgestellten Maßnahmen zur Stützung des angeschlagenen Immobiliensektors überzeugten nicht. Immobilienwerte gaben kräftig nach. In Hongkong fielen Longfor um 13,7 Prozent, China Vanke um 17,3 Prozent und China Resources Land um 6,2 Prozent. Das chinesische Wohnungsbauministerium kündigte am Donnerstag u.a. an, die Kreditvergabe an angeschlagene Bauträger zu beschleunigen und 1 Million Wohnungen in sogenannten städtischen Barackensiedlungen zu renovieren. In Südkorea schloss der Kospi wenig verändert. Die Aktien des Chipausrüsters Hanmi Semiconductor machten einen Kurssprung um 7,0 Prozent, nach Vorlage solider vorläufiger Zahlen für das dritte Quartal. SK Hynix stiegen um 3,9 Prozent, Samsung Electronics um 0,7 Prozent. Rückenwind kam auch aus Taiwan, wo der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TMSC nach Handelsschluss gute Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt hat. In Sydney stützten Arbeitsmarktdaten. Die australische Wirtschaft hat auch im September in rasantem Tempo neue Arbeitsplätze geschaffen. BHP (-1,3%) hat im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2024/25 mehr Eisenerz und Kupfer, aber weniger Stahlkohle gefördert als im Vorjahreszeitraum. Die Titel des Wettbewerbers Rio Tinto verloren im Gefolge 1,8 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt geben am Donnerstag leicht nach. Die Anleger warten auf die geldpolitische Entscheidung der EZB am Nachmittag. Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte gilt als ausgemacht, im Fokus steht der geldpolitische Ausblick.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DAIMLER TRUCK

hat einen Großauftrag für seinen elektrischen Fernlaster eActros 600 der Marke Mercedes-Benz erhalten. Der niederländische Logistikdienstleister Simon Loos hat 75 eActros 600 geordert.

MERCK

hat seine Konzernprognose anlässlich seines Kapitalmarkttages bestätigt. Die Wachstumschancen in seinen Märkten seien intakt, und Merck sei mit seinen drei Unternehmensbereichen strategisch stark aufgestellt, um hiervon zu partizipieren, teilte der DAX-Konzern mit. Für den Bereich Electronics werde sogar eine Beschleunigung der Geschäftsentwicklung in den nächsten Jahren erwartet, vor allem aufgrund der Trends zur Künstlichen Intelligenz (KI).

SARTORIUS

sieht im laufenden Quartal eine Belebung des Geschäftes. "Wir sehen ja, dass die Auftragseingänge gerade im Verbrauchsmaterialgeschäft anziehen und dass das auch sich entsprechend niederschlagen sollte in der Umsatzentwicklung", sagte Vorstandschef Joachim Kreuzburg in einer Medienkonferenz.

HYPOPORT

hat sein Geschäftsvolumen in den ersten neun Monaten 2024 insbesondere dank der Nachfrage nach privater Immobilienfinanzierung gesteigert. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, stieg das Transaktionsvolumen auf der Ínternetplattform Europace im dritten Quartal um 25 Prozent auf 17,09 Milliarden Euro. Hierbei sei insbesondere die Nachfrage nach Bestandsimmobilien stark gewesen.

ABB

hat im dritten Quartal bei leicht steigenden Umsätzen den Gewinn kräftig erhöht. Für das Jahr 2024 ist der Schweizer Energie- und Automatisierungstechnikkonzern nun etwas optimistischer. Aufgrund der starken Entwicklung im dritten Quartal rechnet ABB nun mit einer operativen EBITA-Marge von etwas über 18 Prozent. Bisher wurden rund 18 Prozent in Aussicht gestellt.

NESTLE

hat seine Umsatzerwartungen für dieses Jahr zum zweiten Mal gesenkt. Der Lebensmittelhersteller will mit höheren Rabatten Kunden zurückgewinnen, die von den steigenden Preisen der vergangenen Jahre abgeschreckt wurden. Der Konzern kündigte auch einen Umbau von Geschäft und Vorstand an.

NOKIA

hat seine Gewinnerwartungen für das laufende Jahr angesichts einer weiter ausbleibenden Geschäftserholung erneut gesenkt. Das finnische Telekommunikationsunternehmen teilte am Donnerstag mit, beim operativen Gewinn 2024 nun in der unteren Hälfte der Prognosebandbreite von 2,3 Milliarden bis 2,9 Milliarden Euro zu liegen. Bisher hatte Nokia erwartet, in der Mitte oder leicht unter der Mitte der genannten Spanne zu liegen.

NORDEA

hat im dritten Quartal die Markterwartungen knapp übertroffen und die Prognose angehoben. Zudem wurde ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 250 Millionen Euro aufgelegt. Die Rückkäufe sollen von Oktober bis spätestens Ende Februar erfolgen.

PERNOD RICARD

hat im ersten Geschäftsquartal eine schwache Entwicklung verzeichnet. Der französische Spirituosenhersteller begründete dies mit starkem Umsatzrückgang in den Schlüsselmärkten China und USA. Insgesamt ist die Spirituosenindustrie mit Konsumrückgang konfrontiert.

SCHNEIDER ELECTRIC

übernimmt für 850 Millionen US-Dollar eine Mehrheitsbeteiligung an dem US-Unternehmen Motivair. Der französische Konzern teilte mit, einen Anteil von 75 Prozent an dem Unternehmen zu erwerben, das sich auf Flüssigkeitskühlsysteme und Wärmemanagementlösungen für Hochleistungsrechner spezialisiert hat.

RTX

zahlt mehr als 950 Millionen US-Dollar, um staatliche Ermittlungen wegen des Vorwurfs, das Verteidigungsministerium getäuscht und Bestechungsgelder an einen hochrangigen Offizier der Luftwaffe von Katar gezahlt zu haben, beizulegen.

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO (TSMC)

hat die Wachstumsdynamik auch im dritten Quartal beibehalten und den Gewinn um 54 Prozent auf einen neuen Rekordwert gesteigert. Wie der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips mitteilte, lag der Nettogewinn im Berichtsquartal bei 325,26 Milliarden Neue Taiwan-Dollar (rund 9,3 Milliarden Euro), gegenüber 211,0 Milliarden im Vorjahr.

