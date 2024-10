NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ABB nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Franken belassen. Die Resultate dürften die Konsensschätzungen kaum beeinflussen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsätze des Industriekonzerns hätten die Erwartungen verfehlt, die Gewinnmargen seien aber solide./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 07:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

CH0012221716