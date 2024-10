EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse

USU als Leader in der SPARK Matrix 2024 für IT Service Management Tools der QKS Group positioniert



17.10.2024

Die SPARK Matrix der QKS Group bietet eine Wettbewerbsanalyse und ein Ranking der führenden Anbieter von IT Service Management Tools.

USU hat mit ihrer umfassenden Technologie und dem Kundenmanagement hohe Bewertungen in den Kategorien Technologieexzellenz und Customer Experience erhalten.

Möglingen, 17. Oktober 2024

Die QKS Group hat USU in ihrer SPARK Matrix-Analyse des Marktes für IT Service Management Tools (ITSM) für das Jahr 2024 als Technologieführer ausgezeichnet.

Die SPARK Matrix der QKS Group bewertet Anbieter auf der Basis von technologischer Exzellenz und Kundenwirkung. Sie bietet eine eingehende Analyse der globalen Marktdynamik, der wichtigsten Trends, der Anbieterlandschaft und der Wettbewerbspositionierung. Durch die Bereitstellung einer Wettbewerbsanalyse und Rangliste der führenden Technologieanbieter liefert die SPARK Matrix strategische Einblicke, die Nutzern helfen, die Fähigkeiten der Anbieter zu bewerten, sich im Wettbewerb abzuheben und Marktpositionen zu verstehen.

USU wurde in der SPARK Matrix 2024 für IT Service Management Tools aufgrund seiner KI-basierten Automatisierungsfähigkeiten und robusten Service-Management-Funktionen, die die betriebliche Effizienz steigern und die Servicebereitstellung vereinfachen, als führend eingestuft.







Die QKS Group definiert IT Service Management Tools als eine Reihe von Werkzeugen und Prozessen, die ein umfassendes Workflow-Management bieten und es Unternehmen ermöglichen, eine optimierte Gestaltung, Automatisierung, Planung, Verwaltung, Berichterstattung und Bereitstellung integrierter IT-Services und damit verbundener digitaler Erlebnisse sicherzustellen. Diese Tools unterstützen Praktiken wie Request-, Incident-, Problem-, Change-, Knowledge-, Configuration- und Case-Management sowie die Einhaltung globaler Vorschriften und Schnittstellen für Nicht-IT-Geschäftsanforderungen.

"USU bietet eine robuste und KI-gesteuerte IT-Service-Management-Plattform, die fortschrittliche Automatisierungsfunktionen bereitstellt, welche den IT-Betrieb rationalisieren und manuelle Eingriffe reduzieren", sagt Mohnish Rathore, Analyst der QKS Group. "Was USU auszeichnet, ist die Fähigkeit, eine Vielzahl von Aufgaben zu automatisieren, von routinemäßigen Service-Desk-Funktionen bis hin zu komplexen IT-Operationen, um eine zuverlässige Servicebereitstellung zu gewährleisten. Der umfassende Service-Management-Ansatz der Plattform, der von der strategischen Planung bis zum Tagesgeschäft reicht, ermöglicht es Unternehmen, ihre IT-Services effektiv mit den Geschäftszielen in Einklang zu bringen. Mit Tools zur Leistungsüberwachung in Echtzeit versetzt USU Unternehmen in die Lage, ihre Ressourcen zu optimieren und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen. Aufgrund seiner herausragenden Fähigkeiten in den Bereichen Technologie und Kundenorientierung wurde USU in der SPARK Matrix 2024 für IT-Service-Management-Tools als führend positioniert", so Mohnish weiter.

Der Markt für ITSM-Tools erfährt ein signifikantes Wachstum, angetrieben durch die zunehmende Komplexität der IT-Umgebungen und die steigende Nachfrage nach effizienter Servicebereitstellung. Da Unternehmen in hohem Maße auf IT-Dienste angewiesen sind, sind ITSM-Werkzeuge für die Verwaltung von Vorfällen, Änderungen und IT-Ressourcen von entscheidender Bedeutung. Der Markt entwickelt sich mit Fortschritten in den Bereichen KI und Automatisierung weiter, die in ITSM-Anwendungen integriert werden, um Routineaufgaben zu automatisieren, prädiktive Analysen zu verbessern und die Servicebereitstellung zu optimieren. Im Zuge der digitalen Transformation in Unternehmen steigt die Nachfrage nach ITSM-Lösungen, die IT-Services an den Geschäftszielen ausrichten, IT-Prozesse optimieren und die Kundenzufriedenheit erhöhen. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend weiter ausbreiten wird, wobei der Schwerpunkt auf Cloud-basierten ITSM-Lösungen liegt, die Skalierbarkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz bieten.

Diese Pressemitteilung ist unter abrufbar unter https://www.usu.com

Über USU Software AG

Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Service-Management unterstützt USU Unternehmen dabei, die Anforderungen der digitalen Welt zu bewältigen. Global agierende Unternehmen nutzen unsere Lösungen, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit intelligenteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und weltweiten Standorten bringt das USU-Team seine Kunden in die Zukunft.

Neben der USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Digital Consulting GmbH, USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zur USU Software AG.

Weitere Informationen: https://www.usu.com



Über QKS

Die QKS Group ist ein globales Beratungs- und Consulting-Unternehmen, das sich darauf konzentriert, Kunden bei der Verwirklichung ihrer Geschäftsziele mit strategischen Geschäfts- und Wachstumsberatungsleistungen zu unterstützen. Unsere Vision bei der QKS Group ist es, als strategischer Wissenspartner ein integraler Bestandteil des Geschäfts unserer Kunden zu werden. Unsere Forschungs- und Beratungsleistungen sind so konzipiert, dass sie umfassende Informationen und strategische Erkenntnisse liefern, die unseren Kunden helfen, Wachstumsstrategien zu formulieren, um in einem sich ständig verändernden Geschäftsumfeld zu überleben und zu gedeihen.

Weitere verfügbare Forschungsergebnisse finden Sie unter https://qksgroup.com/ .

Media-Kontakt

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 48 67 440

E-mail: thomas.gerick@usu.com

QKS Group

PR & Media Relations

Shraddha Roy

Regus Business Center

35 Village Road, Suite 100,

Middleton Massachusetts 01949

United States

E-mail: shraddha.r@qksgroup.com

