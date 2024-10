New York (ots/PRNewswire) -Während sich die Vereinigten Staaten einer entscheidenden Wahl nähern, wirft der Dokumentarfilm Fight Like Hell ein dringendes Licht auf die Ereignisse, die zum Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 führten. Der Film, der in den USA Premiere hat und ab dem 16. Oktober weltweit auf YouTube verfügbar ist, fordert die Zuschauer auf, die Stabilität der amerikanischen Demokratie zu überdenken.Der Film erzählt die Geschichte, wie "Stop the Steal" an Fahrt gewann und zum 6. Januar führte, und zeigt die Geschichten auf, die von den Mainstream-Medien oft übersehen werden. Indem er die Ursprünge dieser Bewegung - von Trumps ehemaligem Strategen Roger Stone bis hin zum Organisator Ali Alexander - nachzeichnet, liefertFight Like Hell einen kritischen Kontext darüber, wie der Sitz der US-Demokratie bedroht war und wieder bedroht werden könnte.Fight Like Hell verwendet eine Fülle von bisher unveröffentlichtem Filmmaterial, das von einem Kameramann der Armee mit modernster Kinotechnik aufgenommen wurde, und lässt den Zuschauer mitten ins Geschehen eintauchen. Ohne die üblichen nachträglichen Interviews und Erzählungen bietet der Film eine ungefilterte Echtzeit-Erfahrung, die viele als den besten Film über den 6. Januar bezeichnet haben. Der legendäre Nachrichtensprecher Dan Rather schrieb: "Zusätzlich zu Smiths Kurzdarstellung bietet ein neuer Dokumentarfilm mit dem Titel Fight Like Hell.... eine noch anschaulichere Erinnerung an die Ereignisse dieses Tages."Nur noch wenige Wochen bis zu den Präsidentschaftswahlen, Fight Like Hell lässt uns über das alarmierende Wiederaufleben der "Stop the Steal"-Bewegung nachdenken, über die täglich berichtet wird. Die Anführer der heutigen Bewegung verfügen über ein umfangreicheres Instrumentarium, um die Wahlergebnisse anzufechten, und ihre Rhetorik wird immer gewalttätiger.Fight Like Hell ist ein entscheidender Gesprächsanstoß über die Zukunft der amerikanischen Demokratie. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, zu verstehen, was auf dem Spiel steht.Fight Like Hell - Weil das Verständnis der Vergangenheit der Schlüssel zur Gestaltung der Zukunft ist.MATERIALIENFILM TRAILER WEBSITE EPKSOZIALESINSTAGRAM • FACEBOOK • XVideo - https://www.youtube.com/watch?v=lQarrEbNCZYFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2529171/Fight_Like_Hell_Global_Release_of_New_Documentary__Fight_Like_He.jpgFür weitere Informationen und zur Vereinbarung von Gesprächsterminen wenden Sie sich bitte an: Lauren Pearle, laurenperle11@gmail.com, info@fightlikehellmovie.orgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/weltweite-veroffentlichung-des-neuen-dokumentarfilms-fight-like-hell-enthullt-die-ungesehenen-wahrheiten-des-6-januar-und-seine-auswirkungen-fur-2024-302278323.htmlOriginal-Content von: Fight Like Hell, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177062/5889166