NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften am Donnerstag zur Eröffnung an ihren Erholungskurs vom Vortag anknüpfen. Neben der angelaufenen US-Berichtssaison sollte der aufgehellte Ausblick der Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) im Anlegerfokus stehen und die Halbleiterwerte stützen. US-Konjunkturdaten zeigten vorbörslich nur wenig Einfluss auf die Notierungen.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 43.165 Punkte. Den Nasdaq 100 erwartet IG 0,9 Prozent im Plus bei 20.359 Punkten.

Die Umsätze des US-Einzelhandels stiegen im September etwas stärker als erwartet. Das Geschäftsklima in der Region Philadelphia - gemessen am Philly-Fed-Index - hellte sich im Oktober unerwartet auf. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel in der vergangenen Woche deutlicher als prognostiziert.

Der zunehmende Optimismus von TSMC dürfte die Sorgen um die weltweite Chipnachfrage und die Nachhaltigkeit des Booms bei Künstlicher Intelligenz mildern. Der taiwanesische Halbleiterkonzern sieht eine weiterhin hohe Nachfrage nach Chips für Anwendungen rund um KI und gab für das vierte Quartal höher als von Analysten erwartete Geschäftsziele aus. Die Aktien von Nvidia, Applied Materials und AMD verbuchten vorbörsliche Gewinne von 2,6 bis 3,1 Prozent.

Die Papiere von Expedia schnellten vorbörslich um 6,3 Prozent nach oben. Zuvor hatte die "Financial Times" berichtet, dass der Fahrtenvermittler Uber ein mögliches Übernahmeangebot für das Online-Reisebuchungsunternehmen prüft. Die Uber-Anteilsscheine fielen vorbörslich um 2,7 Prozent.

Der US-Versicherer Travelers legte dank geringerer Ausgaben bei Privat- und Anleihenversicherungen sowie höherer Investmenterträge im dritten Quartal einen Gewinnsprung hin und übertraf die Analystenprognosen deutlich. Die Travelers-Papiere verteuerten sich im vorbörslichen Handel um 4,6 Prozent.

Die Titel von Alcoa (AA US) gewannen vorbörslich 3,3 Prozent, nachdem der Aluminiumhersteller für das dritte Quartal ein besser als erwartetes operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) gemeldet hatte.

Die Aktien von CSX fielen vorbörslich um 4,4 Prozent. Umsatz und Gewinn je Aktie des Logistikkonzerns im dritten Quartal verfehlten die Konsensschätzungen./edh/jha/

