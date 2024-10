Durch Echtzeit-Risikoüberwachung und integrierte Nachhaltigkeits- und Due-Diligence-Daten trägt Sphera Supply Chain Transparency zur Stärkung jedes Glieds in der Lieferkette bei



CHICAGO, Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- In der heutigen Welt, die durch dynamische Risiken in globalen Lieferketten und sich ständig weiterentwickelnde Nachhaltigkeits- und Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Lieferkette gekennzeichnet ist, benötigen Unternehmen Tools und umsetzbare Erkenntnisse, die es ihnen ermöglichen, mit Unsicherheiten umzugehen, Störungen zu antizipieren und Vorschriften einzuhalten.

Lieferketten werden derzeit in vielen Teilen der Welt genauer unter die Lupe genommen, da Vorschriften wie die EU-Unternehmens-Sorgfaltspflicht-Richtlinie-Produktlinie von Sphera Unternehmen durchgängige Transparenz über die gesamte Lieferkette, um Lieferkettenrisiken, Nachhaltigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften effektiv zu managen.

"Lieferketten sind beispiellosen Schwankungen ausgesetzt, darunter Netzwerkunterbrechungen aufgrund von extremen Wetterereignissen, wirtschaftlichen Trends, Cybersicherheitsvorfällen und ESG-Risiken", erklärt Paul Marushka, CEO und Präsident von Sphera. "Unternehmen stehen auch unter wachsendem Druck, weltweit geltende ESG-Regeln einzuhalten und den Forderungen der Verbraucher nach mehr Transparenz und ethischen Beschaffungspraktiken nachzukommen. Ein ganzheitlicher Ansatz für Risikomanagement und Nachhaltigkeit in der Lieferkette ermöglicht es Unternehmen nicht nur, Risiken anzugehen, bevor sie den Geschäftsbetrieb stören, sondern auch belastbare Lieferketten aufzubauen, die sich schneller an veränderte Situationen anpassen, Belastungen standhalten und sich zügig erholen."

Die Produktlinie Supply Chain Transparency (SCT) von Sphera, dem führenden Anbieter von Software, Daten und Beratungsdienstleistungen für das Performance- und Risikomanagement im Bereich Enterprise Sustainability Management (ESM), bietet Experten aus den Bereichen Beschaffung, Lieferkette und Nachhaltigkeit eine innovative Lösung zur Risikominderung und Stärkung ihrer Lieferkette. Die Fähigkeit, Risiken proaktiv zu überwachen, Daten von Direktzulieferern zu sammeln und auszuwerten und sich an neue Standards anzupassen, hilft Unternehmen, potenzielle Risikokosten zu senken, Wettbewerbsvorteile zu erzielen und transparente und agile Lieferketten aufzubauen.

Sphera SCRM (ehemals riskmethods) nutzt KI und ein Team von Risikoforschungsexperten, um Informationen aus internen und externen Datenquellen zu validieren und zu verwalten und so eine Risikoüberwachung in Echtzeit zu ermöglichen. Ein verbessertes Risikoprofil verschafft Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, da ein gut durchdachter Ansatz die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs sicherstellt, den Ruf des Unternehmens schützt und die mit Lieferkettenrisiken verbundenen Kosten senkt. Sphera SCRM sendet Warnmeldungen an die Benutzer, die verwertbare Informationen liefern, damit die Unternehmen so früh wie möglich Gegenmaßnahmen ergreifen können. Sie können die Situation zudem proaktiv überwachen, um auf weitere Entwicklungen zu reagieren und die Auswirkungen abzumildern. Einige Beispiele:

Im Vorfeld der Überlastung des Panamakanals, durch den 6 % des weltweiten Seehandels und 40 % des gesamten US-Containerverkehrs fließen, wurde im April 2023 die erste Warnung herausgegeben, als die Behörden des Panamakanals erstmals Einschränkungen verhängten. Ab dem 8. August 2023 informierte Sphera SCRM seine Kunden über Verspätungen im Panamakanal aufgrund von Niedrigwasser, und die Warnungen wurden während der Krise fortgesetzt.

Während der jüngsten historischen Überschwemmungen in Europa wurden bereits am 5. September 2024 Warnungen vor starken Regenfällen in den südlichen Teilen Europas herausgegeben. Im weiteren Verlauf des Hochwassers wurden insgesamt 115 Warnungen an die Nutzer gesendet, die auch Auswirkungen wie Stromausfälle und Lieferverzögerungen umfassten. Die Auswirkungen führten dazu, dass einige Fabriken ihre Produktion einstellten, einige Geschäfte geschlossen wurden und es zu Problemen beim Materialtransport per Bahn kam.

Als sich ein Streik der Hafenarbeiter in 36 großen Häfen entlang der Ost- und Golfküste der USA abzeichnete, wurden am 13. August 2024 über den "Countrywide Industrial Disputes"-Indikator Frühwarnungen an die Nutzer versendet und bis zum zweiten Streiktag zehn weitere Warnungen herausgegeben.



Sphera SCS (ehemals SupplyShift) bietet ein beispielloses Monitoring von ESG- und regulatorischen Risiken mit direktem Einblick in jede Ebene der Lieferkette eines Unternehmens. Die Lösung ermöglicht eine optimierte Lieferantenintegration und direkte Leistungstransparenz durch standardisierte Bewertungen, mehrstufige Datenerfassung und prüffähige, quantifizierbare Lieferantendaten, um die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und Unternehmen beim Aufbau verantwortungsvollerer Lieferketten zu unterstützen. Sphera SCS unterstützt Unternehmen in den folgenden Bereichen:

Verknüpfung jeder Ebene der Lieferkettendaten mit umfassenderen Nachhaltigkeitsinitiativen.

Identifizierung, Analyse und Messung der Lieferantenleistung, um Verbesserungen voranzutreiben.

Operationalisierung von Compliance- und Nachhaltigkeitszielen durch die Integration branchenspezifischer Lieferantendaten in Unternehmenssysteme, einschließlich der Erfassung direkter Scope-3-Daten.

Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften durch robuste Rückverfolgungs-, Auditierungs- und Validierungsprozesse.

Naved Siddique, Chief Product Officer von Sphera, erklärte: "Angesichts des zunehmenden regulatorischen Drucks in Verbindung mit einer Vielzahl versteckter Risiken in der Lieferkette müssen Unternehmen in der Lage sein, Risiken proaktiv zu mindern und widerstandsfähige, nachhaltige Lieferketten aufzubauen. Genau das bieten wir mit unserer Supply Chain Transparency-Lösung. Mit Supply Chain Sustainability erhalten Sie tiefere Einblicke in mehrere Ebenen der Lieferkette und können Umwelt-, Menschenrechts- und andere Nachhaltigkeitsdaten von Lieferanten nahtlos erfassen, während Supply Chain Risk Management KI-gestützte Erkenntnisse für die Früherkennung von Risiken und die Echtzeitüberwachung im gesamten Liefernetzwerk liefert. Dies ermöglicht Unternehmen eine beispiellose Risikotransparenz, ein proaktives Risikomanagement, die Integration von Nachhaltigkeit und die Einhaltung von Vorschriften".

