DJ MÄRKTE USA/US-Börsen und -Technologiesektor von TSMC befeuert

NEW YORK (Dow Jones)--Befeuert vom Technologiesektor dürfte die gute Vortageslaune an der Wall Street am Donnerstag anhalten. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen freundlichen Handelsbeginn am Kassamarkt schließen, wobei die Futures auf die technologielastige Nasdaq vorn liegen. Hatte die niederländische ASML jüngst für Wachstumssorgen im Halbleiterbereich gesorgt, wischt Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) diese nun beiseite. Denn der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips hat die Wachstumsdynamik im dritten Quartal beibehalten und den Gewinn um 54 Prozent auf einen neuen Rekordwert gesteigert. Damit ist die KI-getriebene Wachstumsstory offenbar wieder intakt.

"Obwohl ASML darauf bestand, dass die Nachfrage nach KI weiterhin stark ausfällt, hatten einige Marktteilnehmer Schwierigkeiten, dies zu glauben, und große KI-Aktien zeigten infolgedessen Schwäche. Das Vertrauen von TSMC sollte als positives Signal für den gesamten KI-Handel gewertet werden, insbesondere für Nvidia", urteilt Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown. Beflügelt von den starken TSMC-Geschäftszahlen steigen in den USA vorbörslich Nvidia um 2,9 Prozent, Advanced Micro Devices und Intel um 2,7 bzw. 0,9 Prozent.

Starke Konjunktursignale in den USA

Angesichts des Fokus auf den Technologiesektor geraten die Konjunkturdaten des Tages etwas in den Hintergrund - zumindest am Aktienmarkt. Denn positive Konjunktursignale lassen Dollar und auch Rentenrenditen steigen. Der Einzelhandelsumsatz im September ist besser als gedacht ausgefallen, der private Konsum nimmt eine Schlüsselrolle beim US-BIP ein. Auch der Philadelphia-Fed-Index ist stärker als vorausgesagt geklettert und die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten überraschen ebenfalls positiv. Kurz vor Handelsbeginn folgen Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung für September. Dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen um 25 Basispunkte wie erwartet gesenkt hat, belastet den Euro indes nicht.

Am Ölmarkt halten sich Nachfragesorgen - vor allem mit Blick auf China - und die jüngsten Militärschläge im Nahen Osten die Waage. Israel hat im Libanon erneut Ziele der Hisbollah angegriffen. Die Ölpreise legen mit den positiven US-Konjunkturdaten leicht zu.

Der Goldpreis hat am Spotmarkt ein weiteres Allzeithoch markiert. Das Umfeld sinkender Leitzinsen gepaart mit geopolitischen Sorgen bleibe insgesamt günstig für das Edelmetall, heißt es. Mit den positiven US-Konjunktursignalen werden nun bei Gold aber Gewinne mitgenommen, denn die Daten sprechen eher gegen aggressive Zinssenkungen in den USA.

Unter den Einzelaktien abseits des Technologiesektors ziehen Travelers um 6,6 Prozent an. Der Versicherungskonzern hat für das dritte Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg und eine stark verbesserte Rentabilitätskennziffer gemeldet. Der Nettogewinn hat sich mehr als verdreifacht, der Kerngewinn lag klar oberhalb der Marktschätzungen. Auch mit einer deutlich besser als gedacht ausgefallenen Schaden-Kosten-Quote kann die Gesellschaft punkten.

Expedia klettern um 5,4 Prozent. Laut einem Bericht der Financial Times erwägt der Fahrdienstleister Uber Technologies (-2,2%) ein mögliches Gebot für das virtuelle Reisebüro. Lucid Group brechen um 17,4 Prozent ein, der E-Autobauer rechnet im dritten Quartal mit einem höheren Fehlbetrag als vom Markt veranschlagt. Die Eisenbahngesellschaft CSX (-4,7%) hat zwar mehr verdient als im Vorjahr, das Ergebnis verfehlte gleichwohl die Analystenschätzungen. Zum klingt der Ausblick auf das Schlussquartal nicht sehr ermutigend.

Auch der Betreiber von Gaspumpleitungen, Kinder Morgan, hat sich binnen Jahresfrist in der dritten Periode gewinnseitig leicht verbessert, auf bereinigter Basis verdiente die Gesellschaft jedoch weniger als erhofft. Zudem enntäuscht der Umsatz. Alcoa schießen um 5,4 Prozent nach oben, im dritten Quartal schaffte der Aluminiumkonzern den Sprung in die Gewinnzone.

