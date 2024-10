Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, eine weltweit führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, gab heute bekannt, dass sein 110-Zoll ULED X Mini LED-Fernseher jetzt weltweit zu einem Preis von 20.000 US-Dollar erhältlich ist.Seit seinem Debüt auf der CES Anfang des Jahres und der Auszeichnung mit dem CES Innovation Award sowie dem Editor's Choice Award von Digital Trends hat der 110UX-Fernseher unzählige weitere Auszeichnungen für seine führende Rolle im Bereich der Display-Technologie erhalten.Der 110UX mit Mini-LED Blacklight liefert eine erstaunliche Spitzenhelligkeit von bis zu 10.000 nits und einen Kontrast mit über 40.000 lokalen Dimmzonen, die Backlight Bleeding minimieren und den Kontrast messbar erhöhen. Die Hi-View AI Engine X von Hisense ermöglicht Echtzeit-Anpassungen für ein klareres, realistischeres und fesselnderes Bild. Durch die Zusammenführung von Hardware und Software, die in der Branche Maßstäbe setzen, ist das 110UX ein Beweis für die Weiterentwicklung des LED-Display-Designs, bei dem Innovation und verbraucherorientierte Technik zusammenkommen, um die Bildqualität neu zu definieren und ein helleres, dynamisches Bild zu liefern, das auch für große Formate geeignet ist und somit die ideale Wahl für Gamer, Filmfans und Sportbegeisterte gleichermaßen darstellt.Anfang Oktober wurde die 110UX Championship Edition, eine Ultra-Premium-Ergänzung der innovativen ULED X-Reihe von Hisense, zeitgleich mit dem Beginn der NBA-Saison eingeführt. Dieses exklusive Modell in limitierter Auflage stellt eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen zwei Branchenführern dar und kombiniert die hochmoderne ULED X-Technologie von Hisense mit luxuriösen Verbesserungen, die den Geist der NBA-Champions feiern.Die Einführung des 110UX stellt eine bedeutende Entwicklung in der Hisense TV-Produktlinie dar, da Hisense seine Führungsposition im Ultra-Premium-Markt und bei großformatigen Bildschirmen festigt und auf die steigende Nachfrage nach Großbildunterhaltung reagiert, indem es sein ULED- und ULED X-Sortiment auf noch größere Bildschirmformate erweitert.Hisense hat sich der ständigen technologischen Innovation verschrieben, um Verbraucherinnen und Verbrauchern ein unvergleichliches audiovisuelles Erlebnis zu bieten. Hisense stellt auch weiterhin Verbraucherinnen und Verbraucher in den Mittelpunkt, stärkt die Verbindungen zu immer mehr Nutzerinnen und Nutzern weltweit und bietet umfassende Home-Living-Erlebnisse, die die Erwartungen übertreffen.Informationen zu Hisense Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und offizieller Partner der UEFA EURO 2024. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer zwei bei ausgelieferten Fernsehgeräten und die Nummer eins bei 100-Zoll-Fernsehern, sowohl im Gesamtjahr 2023 als auch im ersten Halbjahr 2024. Das Unternehmen expandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2530687/Hisense_110_inch_ULED_X_Mini_LED_globally.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-beeindruckende-110-zoll-uled-x-mini-led-fernseher-von-hisense-jetzt-weltweit-erhaltlich-302279367.htmlPressekontakt:patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/5889297