FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Sartorius nach Quartalszahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 170 Euro belassen. Der Labor- und Pharmazulieferer habe die niedrigen Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Sven Kürten in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Doch trotz der leicht erholten Auftragstendenz und des gestiegenen Optimismus des Managements bleibe unklar, wie stark die Erholung ausfalle und wie gut die Wachstumsperspektiven in den kommenden Jahren seien. Vor diesem Hintergrund sei die Aktie immer noch zu teuer./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 14:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2024 / 14:30 / MESZ

DE0007165631