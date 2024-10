Die Pfalzwerke haben kürzlich drei Schnellladesäulen am Globus-Markt in Wetzlar in Betrieb genommen. Damit wurde bereits der 50. Standort der Baumarktkette mit Ladeinfrastruktur ausgestattet. Insgesamt verfügen somit mehr als die Hälfte der 90 Globus-Baumärkte in Deutschland und Luxemburg über Schnellladesäulen. Bereits Ende 2020 hatten die Pfalzwerke angekündigt, bis Ende 2023 an 90 Filialen der Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG Ladeinfrastruktur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...