Tagesausblick für 18.10.: DAX-Rally geht weiter. China-Daten und US-Tech im Blickpunkt.

Wie von vielen Experten erwartet, senkte die Europäische Zentralbank heute den Leitzins um weitere 25 Basispunkte. Dies wurde von Marktteilnehmer positiv aufgenommen und schob den DAX® zeitweise auf 19.674 Punkte. Der vorsichtige Handelsstart in den USA sorgte dafür, dass der Leitindex einen Teil der Tagesgewinne wieder einbüßte. Morgen stehen wichtige Wirtschaftsdaten aus China zur Veröffentlichung an. Sie könnten den Märkten neue Impulse geben. Nächste Woche werden zudem Zahlen von einigen US-Tech-Unternehmen wie Amazon und IBM erwartet.

Nach dem Kursanstieg in den zurückliegenden zwei Handelstagen, gaben die Anleihenkurse heute etwas nach. Große Bewegung war vor allem bei langfristigen Staatspapieren zu beobachten. Der Goldpreis kratzte derweil an der 2.700 USD-Marke - neuer Rekord. Davon ist der Ölpreis weit entfernt. Vielmehr pendelte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil heute zwischen 74 USD und 74,60 USD und damit in der Range der zurückliegenden Handelstage.

Unternehmen im Fokus

Airbus erreichte mit einem kräftigen Sprung nach oben das Augusthoch. Katalysator waren positive Analystenkommentare und die Meldung über geplante Stellenstreichungen. Gerresheimer bekam ebenfalls Schwung von positiven Experteneinschätzungen und ließ die Widerstandsmarke von EUR 82 hinter sich. Der Automobilzulieferer Hella meldete vorläufige Zahlen. Demnach lag der Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres auf Vorjahresniveau. Ende September wurden die Prognosen für das Gesamtjahr bereits gesenkt, was kurzzeitig einen kräftigen Kursausschlag auslöste. Heute eröffnete die Aktie mit einem leichten Kursabschlag. Merck lud heute zum Kapitalmarkttag. "Wir haben uns vorgenommen, 2024 wieder zu wachsen - und dieses Wachstum zeigt sich bereits", sagt Konzernchefin Belén Garijo vorab laut der Mitteilung. Die Jahresprognosen wurden damit bestätigt. Die Aktie steht seit Anfang September unter Druck. Heute drehte die Aktie deutlich ins Plus. Der Labor- und Pharmaausrüster Sartorius legte Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Die Analysten haben nach der Prognoseanpassung im Juli bereits die Erwartungen deutlich reduziert. Der gemeldete Gewinn- und Umsatzrückgang für die ersten neun Monaten des Jahres lag somit im Rahmen der angepassten Expertenprognosen. Die Aktie verlor von März bis Juli diesen Jahres zeitweise ein Drittel ihres Wertes. Zuletzt konnte sich die Aktie etwas erholen. Heute schloss der DAX®-Wert mit einem zweistelligen Kursplus.

Morgen melden Procter & Gamble sowie Volvo Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Wichtige Termine: