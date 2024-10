Chihuahua, Mexiko (ots/PRNewswire) -Die größte Herausforderung für den Norden Mexikos besteht nicht nur darin, mehr Investitionen anzuziehen, sondern auch das Ökosystem zu stärken und es in globale Wertschöpfungsketten zu integrieren, und zwar inmitten der Möglichkeiten, die sich durch eine neue Bundesverwaltung und den Trend zum Nearshoring ergeben, sagt Ulises Fernández, Sekretär für Innovation und wirtschaftliche Entwicklung des Bundesstaates Chihuahua."Die ehrgeizigste Herausforderung oder Chance für die Region besteht nicht nur darin, Investitionen ins Land zu holen, sondern mehr Wert aus diesen Investitionen zu schöpfen, um das lokale Ökosystem zu stärken und mit Energie zu versorgen", sagte er auf der 27. globalen Konferenz von TCI Network, die im nordmexikanischen Bundesstaat Chihuahua stattfand.Der Staatssekretär hob hervor, dass der Amtsantritt von Präsidentin Claudia Sheinbaum die Gelegenheit biete, die Strategien auf staatlicher Ebene, in ganz Mexiko und sogar in Lateinamerika neu zu definieren, um sich einen Platz auf der globalen Landkarte zu sichern. In diesem Zusammenhang wies Fernández darauf hin, dass Cluster, wie die Konglomerate von Unternehmen, die in verwandten Bereichen tätig sind, genannt werden, das beste Instrument und die beste Strategie darstellen, um "die ehrgeizigen Möglichkeiten, die wir haben", zu nutzen.Unterdessen betonte die Präsidentin von TCI Network, Merete Daniel Nielsen, die Notwendigkeit einer kritischen Betrachtung von Politiken und Strategien, die auf die Entwicklung bestimmter Sektoren abzielen."Zusammenarbeit ist der Schlüssel, und das ist gut für uns, die Arbeiterklasse. Es ist hinlänglich bekannt, dass es wirklich wichtig ist, mehr Wettbewerbsfähigkeit und mehr Innovation zu schaffen, insbesondere für KMU, die so stark von einem größeren Ökosystem abhängen, um voranzukommen", sagte sie.Jorge Cruz, Präsident der Wirtschaftsentwicklungsagentur von Chihuahua (DESEC), stimmte ebenfalls zu, dass die lokale Wirtschaft in die Lieferketten integriert werden muss."Wir müssen für mehr lokale Wirtschaft sorgen und sie in die Lieferketten der sozialen Sektoren einbinden", erklärte er.Cruz wies auch darauf hin, dass es kein Zufall sei, dass in Chihuahua die 27. globale Konferenz von TCI Network stattfindet.Er hob hervor, dass Chihuahua den sechsten Platz unter den wettbewerbsfähigsten Städten Mexikos einnimmt, bei den Exporten in die Vereinigten Staaten - Mexikos wichtigstem Handelspartner - führend ist und die zweitbeste Lebensqualität bietet.Darüber hinaus rühmte sich Cruz, dass Chihuahua die zweitgrößte Stadt mit der höchsten formalen Beschäftigungsquote des Landes ist, und hob das unternehmerische Ökosystem hervor, das die Region zu "einem idealen Umfeld für diejenigen macht, die auf der Suche nach Innovationen sind".View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nordmexiko-will-seine-rolle-als-nearshoring-drehscheibe-festigen-so-tci-network-302279453.htmlPressekontakt:Pressestelle,Luis Oliver Torres Garcia,oliver.torres@desec.org.mx,+52 614 442 8450Original-Content von: TCI Network, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174882/5889350