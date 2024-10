Die Aktie von Moderna hat in den vergangenen Monaten massive Verluste einstecken müssen. Notierte das Papier Ende Mai noch bei gut 170 Dollar, steht es nun nur noch bei 55,66 Dollar und damit so tief wie seit Mitte 2020 nicht mehr. Das US-Biotech-Unternehmen hat vor einigen Wochen seine Ziele für die kommenden Jahre gekappt, was neuen Druck aufkommen ließ. Nun hat sich auch Cathie Wood von dem Wert getrennt. Analysten werden derweil immer pessimistischer.

