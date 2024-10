RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Krankenkassenbeiträgen:

"Fatal an der Steigerung der Zusatzbeiträge für die Krankenkassen ist die Tatsache, dass die Kosten im Gesundheitswesen in den kommenden Jahren absehbar weiter und weiter steigen werden. Es ist die Folge des demografischen Wandels, der das Verhältnis verändert zwischen jungen Menschen, die hohe Beiträge zahlen und kaum Behandlungskosten verursachen, und älteren Menschen, bei denen es umgekehrt ist. Vor diesem Hintergrund geben die parallelen Mitteilungen über eine dramatische Finanzierungslücke in der Pflegeversicherung einerseits und die absehbar ebenfalls in finanzielle Unwucht geratende gesetzliche Rentenversicherung andererseits erst recht Grund zur Sorge. Denn die deutsche Politik - und zwar quer durch alle Parteien und Koalitionen - bleibt seit Jahrzehnten jede Antwort auf die Frage schuldig, wie die demografische Katastrophe, in die unsere Sozialversicherungen hineinmanövrieren, noch abgewendet werden kann."/DP/jha