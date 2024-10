DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Deutsche Unternehmen und andere Organisationen haben in diesem Jahr eine Vier-Tage-Woche erprobt, in der die Beschäftigten trotz reduzierter Arbeitszeit wie in einem Vollzeit-Job bezahlt werden. Eine Studie der Universität Münster wird am Freitag (11.00 Uhr) in Düsseldorf vorgestellt, an dem Projekt waren auch die Unternehmensberatung Intraprenör und die Initiative "4 Day Week Global" eingebunden.

Eine ähnliche Untersuchung in Großbritannien hatte vergangenes Jahr positive Erkenntnisse gebracht. Allerdings sind die Untersuchungen begrenzt und nicht repräsentativ für die Wirtschaft. An dem sechsmonatigen Versuch in Deutschland haben mehr als 40 Organisationen und Unternehmen teilgenommen, von denen zwei Drittel weniger als 50 Mitarbeiter hatten.

Befürworter der Vier-Tage-Woche argumentieren, dass die Beschäftigten zufriedener und produktiver würden. Kritiker sagen hingegen, dass eine Vier-Tage-Woche zu einer kräftigen Lohnsteigerung führen würde, die sich die allermeisten Firmen nicht leisten könnten./wdw/DP/zb